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執行第72次飛行 火星直升機創新號與NASA失聯

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
國國家航空暨太空總署（NASA）表示，火星直升機「創新號」（Ingenuity）在第72次飛行任務中已與NASA失去聯繫。示意圖／美聯社
國國家航空暨太空總署（NASA）表示，火星直升機「創新號」（Ingenuity）在第72次飛行任務中已與NASA失去聯繫。示意圖／美聯社

美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，火星直升機「創新號」（Ingenuity）在第72次飛行任務中已與NASA失去聯繫。

法新社報導，NASA昨天晚間表示，創新號18日在一次試飛進行下降時，突然中斷通訊；工程師正嘗試與它重新建立聯繫。

類似一架大型無人機的創新號，2021年初隨火星探測車「毅力號」（Perseverance）登陸火星，是第一架在另一個星球上自主飛行的機動飛行器。

創新號的飛行數據是透過毅力號傳回地球。

創新號在18日的飛行中成功達到12公尺的高度。NASA表示，創新號於上一次的飛行中意外提前著陸，18日讓它以快速彈出方式作垂直飛行，以檢查其系統。

NASA表示，但「在計畫中的下降過程，創新號於著陸之前提前終止了和毅力號的通訊」，又說創新號的團隊正在分析可用數據，並考慮接下來該採取哪些步驟以重建聯繫。

NASA的噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory,JPL）在社群平台X貼文說，毅力號暫時「處於創新號的視線之外，但團隊可以考慮駕駛得更近些，以目視檢查」。

NASA過去也曾與創新號失去聯繫過，包括去年一段難熬的兩個月失聯期。

這架重量僅1.8公斤的迷你旋翼機，迄今表現已遠遠超出原定於30天內在火星進行5次飛行的目標。

整體來說，創新號里程數剛剛超過17公里，飛行高度達24公尺。

創新號的「長壽」著實驚人，特別是要考慮它必須捱過火星冰冷的夜晚，靠白天透過太陽能板為電池充電以保持溫度。

創新號透過空中偵察功能，協助地面上的毅力號尋找火星上可能的古代微生物生命跡象。

NASA 火星 團隊

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