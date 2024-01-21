全球第5國！日本登月成功 太陽能發電出包自評「勉強及格」

日本宇宙航空研究開發機構（ＪＡＸＡ）廿日凌晨兩點多（台灣時間廿日凌晨一點多）在記者會宣布小型無人登月探測器ＳＬＩＭ成功登陸月球，躋身全球第五國。但ＪＡＸＡ宇宙科學研究所所長國中均說，ＳＬＩＭ的太陽能板未能發電，電池僅能夠供電數小時，自評這次軟著陸為「勉強及格的六十分」。

綜合紐約時報、華爾街日報及日本共同社報導，欲達成「精準登陸」而被暱稱為「月球狙擊手」的ＳＬＩＭ，廿日凌晨約零點廿分（台灣時間十九日晚約十一點廿分）成功降落在月球赤道地區的希奧利隕石坑附近。由於登陸所在地表傾斜十五度，ＳＬＩＭ設計師決定著陸前將其傾側一邊，以防翻覆。初步觸陸後，ＳＬＩＭ即邁開其「前腳（起落架）」。

ＳＬＩＭ可向地球傳送無線電訊號和照片，登陸前亦成功分離兩個小型探測器。針對太陽能發電出包，ＪＡＸＡ推測可能是太陽能板角度錯誤所致，或許待日照角度改變後可再發電。為節約電池，ＳＬＩＭ的加熱器已關閉。鑒於時間有限，該任務負責人將回收登陸期間的導航數據視為優先要務。

若ＳＬＩＭ登陸地點落在距目標一百公尺內，即成功展現這次測試的精準登陸技術。ＪＡＸＡ官員認為，廿日登陸低空飛過設定標準，但要確認ＳＬＩＭ距離目標有多近，仍需約一個月分析。國中均說，日本已樹立重要里程碑，首相岸田文雄也祝賀登月成功，並向辛苦的工作人員致意，盼後續挑戰再接再厲。

ＳＬＩＭ接下來的挑戰將是在缺乏電力下撐過月球冰冷夜晚。國中均表示，會在有限時間內盡力而為。