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JAXA：日本登月成功 太陽能電池未發電

中央社／ 東京20日綜合外電報導
日本的「小型無人探測器SLIM」成功登月，成為繼美、俄、印度與中國之後第五個登月的國家。(取自JAXA)
日本的「小型無人探測器SLIM」成功登月，成為繼美、俄、印度與中國之後第五個登月的國家。(取自JAXA)

日本今天成為全球第5個成功登月的國家，不過日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）表示，太陽能電池沒有發電。

法新社報導，JAXA證實，小型無人探測器（SmartLander for Investigating Moon，SLIM）已於日本時間20日凌晨零時20分（台灣時間19日23時20分）成功降落在月球表面，並於登陸後建立起通訊。

JAXA指出，「太陽能電池沒有發電，將優先從月球表面採集數據。」

隨著SLIM降落月球表面，日本已成為繼美國、前蘇聯、中國和印度之後，全球第5個登月的國家。

歷經兩次失敗的登月任務，以及近期火箭升空後爆炸後，這次成功登月將重振日本在太空高科技領域的聲譽。

日本 表面 太空

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