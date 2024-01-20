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俄國外長：俄中關係 數百年來最佳

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
俄羅斯外交部長拉夫羅夫18日在首都莫斯科召開2023年外交成果記者會。美聯社
俄羅斯外交部長拉夫羅夫18日在首都莫斯科召開2023年外交成果記者會。美聯社

俄羅斯外長拉夫羅夫十八日表示，俄羅斯與中國的關係正處於數百年歷史上的最佳時期，雙邊關係比以往理解的冷戰時代的軍事同盟更強大、更可靠、更先進。大陸駐俄大使張漢暉則表示，今年中俄雙方高層交往將更加高潮迭起，全方位互利合作將「全面向縱深推進」。

俄羅斯衛星通訊社報導，拉夫羅夫十八日在年度記者會回答大陸官媒新華社提問時表示，莫斯科和北京之間的一系列聲明已經指出，雙邊關係「比以往理解的冷戰時代的軍事同盟更強大、更可靠、更先進」。目前雙方約九成貿易是以本幣進行。

此外，大陸駐俄大使張漢暉日前在使館新春招待會上表示，面對變亂交織的國際局勢，「中俄組合」配合默契、協作密切，攜手捍衛共同利益，維護國際公平正義，引領全球南方合作，為動盪不堪的世界注入確定性和正能量。

拉夫羅夫十日甫與大陸外長王毅通話，王毅表示大陸「堅信俄方一定能順利完成國內重要政治議程，保持國家的穩定和發展」，也強調中俄作為兩個負責任大國，應就人類未來和世界前途加強戰略溝通，「形成更多戰略共識，開展更多戰略合作」。

中國與俄國去年貿易額突破二四○一億美元，大陸商務部發言人何亞東十八日指出，將會同相關部門鞏固中俄貿易投資合作良好勢頭，拓展綠色數位貿易等合作新領域，加快培育跨境電商等新業態，提升跨境互聯互通水平，加強兩國企業和地方間合作。

俄羅斯 冷戰

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