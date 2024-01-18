前英相特拉斯 祕密遊說軍售中國

政治新聞網站Politico釋出的文件顯示，英國前首相特拉斯去年八月曾祕密遊說英國政府，「加快」向中國出售國防設備。號稱抗中鷹派的特拉斯，去年五月曾應邀訪問台灣，並敦促英國政府將北京列為威脅。

特拉斯一向以對中國鷹派的強硬立場聞名，包括擔任英國外交大臣和首相時，以及辭職後擔任議員期間。二○二三年初，特拉斯卸任首相後的首次談話中，曾呼籲向台灣提供更多武器，以抵禦中國威脅。

去年五月，外交部與遠景基金會花了三百五十萬元，邀請特拉斯來台訪問，當時特拉斯敦促現任英國首相蘇納克將中國列為對英國國家安全的「威脅」，還說台灣地處「全球捍衛自由之戰的前線」。

特拉斯私人信件曝光

但特拉斯在一封落款日期為二○二三年八月、致商業和貿易大臣巴登諾克的私人信件中，遊說政府批准對中國出售軍事設備。

她在信中警告，禁止英國公司向中國出售軍事裝備，恐讓英國企業「損失數百萬元」。她還說，業者認為，「若不授予許可，只會讓中國轉向技術仿造，自行製造這些產品」。

報導指出，這家國防設備製造商「里契蒙國防系統」（Richmond Defence Systems）位於特拉斯的選區諾福克。英國安全官員此前禁止這家公司向中國出口掃雷設備。專家表示，中國若入侵台灣，這些裝備恐將派上用場。

但特拉斯在致巴登諾克的信件中，要求當局加快對里契蒙國防系統公司的審批程序。特拉斯前年九月至十月間短暫擔任英國首相期間，任命巴登諾克為內閣成員。

特拉斯說：「我謹代表我的選區選民寫下這封信，他們於二○二三年三月一日首度申請向中國供應產品的許可，若能加快核發許可速度，我將不勝感激」。

特拉斯的發言人說，特拉斯只是在履行議員職責，幫選區企業服務，「她總是向政府部門反映選民案件，並跟進獲得選民所需答案」。

然而，Politico報導指出，議員沒有義務對所有選民的要求採取行動，專家和保守黨資深議員表示，特拉斯的干預，可能威脅台灣和英國國家利益。

保守黨議員、下議院外交事務委員會主席艾麗西亞．卡恩斯說，積極遊說出售軍民兩用技術給中國，「違背我們的國家利益，當然也違背我們盟友台灣的利益」。

里契蒙國防系統公司的對中出口許可申請在去年四月遭官方駁回，理由是有安全疑慮、恐被移轉給第三方，但該公司以掃雷設備不在英國對中軍售禁令管制範圍、不具「鎮壓」民眾功能為由，就官方裁決提出異議。

不過，專家指出，共軍若登陸台灣，可能使用這類掃雷設備清除反戰車地雷等防禦設施。