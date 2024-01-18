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火車墜山谷 北韓傳逾400死

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導

美國自由亞洲電台韓文版十六日報導，北韓一輛從平壤出發的火車，去年十二月廿六日行駛經咸鏡南道端川後，因為鐵路老舊與電力不足，導致爬坡時翻覆摔落山谷，造成車上超過四百人死亡。由於死傷慘重，北韓當局甚至為此設立「遺體處理工作小組」。

這輛列車從平壤出發開往終點站檢德全程須耗時十三小時，途中經過端川站後，會再經過汝海津、泉谷、畓洞、架鷹（音譯）、廣泉、雲田共六站，隨後從東巖站開始坡度陡峭，並需要一路爬坡至東巖、水村、新坪、梨坡，最終鐵路海拔高達七百公尺。

消息人士指出，事故當天，端川站附近下起大雪，當列車抵達坡度陡峭的東巖站後，車速便逐漸變慢，在準備進入更上坡的梨坡站時，列車最前方的電力車頭因電壓不足，導致列車開始倒退。儘管列車駕駛試圖緊急煞車，但是往後的列車因為重力加速度，一路向下滑行至前一站的新坪站。由於速度過快，列車隨後在轉彎處脫軌，後段車廂直接摔落山谷，列車持續下滑，其他車廂也一路在其他車站附近脫軌墜入山谷。

報導指出，連接在車頭後的兩節上等車廂並未脫軌，而是跟著電力機車一路從東巖站往後滑行至端川站，上等車廂管理人員倖存，但後面七節車廂旅客因墜落山谷，幾乎全數罹難，人數超過四百人。

消息人士稱，部分獲救的重傷民眾被送往端川市立醫院，但由於缺乏抗生素和其他藥物等，並未得到充分治療，大多數都在院內垂死，而北韓當局也為此成立遺體處理專門小組。

北韓 平壤 美國

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