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日本機場又出包！南韓客機偏離滑行道進退兩難 一周前才出現相同狀況
日本放送協會（NHK）17日報導，當天上午九州福岡機場1架南韓濟州航空（JEJUair）客機偏離滑行道，一度進退兩難。而在1周前，該機場才出現同樣狀況。
負責營運福岡機場的「福岡國際機場公司」對此指稱，正提出預防對策，例如豎立或印有預防飛機誤入的標誌或記號，使駕駛容易辨識。
日本國土交通省的福岡機場辦公室表示，17日上午約7點40分，降落該機場的1架濟州航空波音737客機在駛向停機坪的滑行道時，竟誤入飛機引擎試車的場地。該機一度進退不得，最後靠牽引車拉到停機坪，才終於脫困，所幸機組員及乘客均無人傷亡，亦未對其他航班的起降造成影響。
據報導，在滑行道上其實印有很大的×記號，以防飛機誤入。事發時該機駕駛與機場航管人員間雖正常溝通，但國交省福岡機場辦公室研判，駕駛因出現某種過失錯誤，才未依照航管人員指示行事。
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