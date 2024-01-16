政府軍已捉襟見肘…緬甸叛軍坐大 控制與印度接壤邊境

緬甸政府軍控制國內能力捉襟見肘，已敗給叛軍。緬甸叛軍週一表示，已經掌控與印度、孟加拉接壤的一處城鎮，更早之前北部城鎮也傳出遭叛軍攻陷，讓緬甸政府軍疲於奔命。

緬甸國內多處衝突

據《路透社》報導，位於緬甸西部若開邦(Rakhine)武裝集團「若開軍」表示，已經攻佔百力瓦鎮。由於緬甸國內目前多處都爆發反抗軍與政府衝突，反對勢力並已奪下多個軍事要點及城鎮，成為2021年推翻民選政府的政府軍最大的挑戰。

若開軍發言人欽圖卡(Khine Thu Kha)說，「關於邊境穩定問題，我們會盡全力與周邊國家展開合作。」他並表示，軍隊將擁有當地的治權與管理權。

更早之前，叛軍「三兄弟聯盟」也宣布奪下北部與中國接壤的撣邦老街，上週緬甸政府軍同意與掌控與中國接壤地區的叛軍勢力達成停火協議，但上週日叛軍表示，政府軍違反協議，突然對撣邦多處城鎮發動攻擊。

叛軍勢力一直增長

據《BBC》報導，若開軍是緬甸少數裝備最新且最精良的組織，數年來一直在若開邦以及相鄰的欽邦部分地區與軍方展開對抗並不斷擴張勢力範圍，甚至在政府軍於2021年2月奪取政權之前，若開軍已在若開邦取得重大進展，兩年前，該組織宣稱已掌控該邦60%的範圍。

由於取得百力瓦鎮港口的控制權，若開軍將得以控制通往印度邊界的道路與水路運輸，並取得可以進行後勤整補的基地，以便日後在若開邦發動更多攻擊。任何在若開邦的主要城鎮一旦被叛軍占領，將嚴重破壞軍政府的權威。

據報導，軍政府目前正利用空襲與直升機攻擊，試圖阻止若開軍繼續挺進，包括若開邦首府實兌的皎道鎮。

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