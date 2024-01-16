快訊

直播／選後公開合約！高端公司授權衛福部 疾管署下午4點半揭秘

逃死！掐死馬籍女大生辯加工自殺 嫌犯一審判無期徒刑

因應新國會民意 陳建仁：將按照憲政慣例提出總辭

政府軍已捉襟見肘…緬甸叛軍坐大 控制與印度接壤邊境

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
叛軍攻占百力瓦鎮後，將控制通往印度邊界的道路與水路運輸。(Photo by Lim Ashley on Flickr used under Creative Commons license)
叛軍攻占百力瓦鎮後，將控制通往印度邊界的道路與水路運輸。(Photo by Lim Ashley on Flickr used under Creative Commons license)

緬甸政府軍控制國內能力捉襟見肘，已敗給叛軍。緬甸叛軍週一表示，已經掌控與印度孟加拉接壤的一處城鎮，更早之前北部城鎮也傳出遭叛軍攻陷，讓緬甸政府軍疲於奔命。

緬甸國內多處衝突

據《路透社》報導，位於緬甸西部若開邦(Rakhine)武裝集團「若開軍」表示，已經攻佔百力瓦鎮。由於緬甸國內目前多處都爆發反抗軍與政府衝突，反對勢力並已奪下多個軍事要點及城鎮，成為2021年推翻民選政府的政府軍最大的挑戰。

若開軍發言人欽圖卡(Khine Thu Kha)說，「關於邊境穩定問題，我們會盡全力與周邊國家展開合作。」他並表示，軍隊將擁有當地的治權與管理權。

更早之前，叛軍「三兄弟聯盟」也宣布奪下北部與中國接壤的撣邦老街，上週緬甸政府軍同意與掌控與中國接壤地區的叛軍勢力達成停火協議，但上週日叛軍表示，政府軍違反協議，突然對撣邦多處城鎮發動攻擊。

叛軍勢力一直增長

據《BBC》報導，若開軍是緬甸少數裝備最新且最精良的組織，數年來一直在若開邦以及相鄰的欽邦部分地區與軍方展開對抗並不斷擴張勢力範圍，甚至在政府軍於2021年2月奪取政權之前，若開軍已在若開邦取得重大進展，兩年前，該組織宣稱已掌控該邦60%的範圍。

由於取得百力瓦鎮港口的控制權，若開軍將得以控制通往印度邊界的道路與水路運輸，並取得可以進行後勤整補的基地，以便日後在若開邦發動更多攻擊。任何在若開邦的主要城鎮一旦被叛軍占領，將嚴重破壞軍政府的權威。

據報導，軍政府目前正利用空襲直升機攻擊，試圖阻止若開軍繼續挺進，包括若開邦首府實兌的皎道鎮。

【更多精采內容，詳見

緬甸 印度 孟加拉 空襲 直升機

延伸閱讀

友通於印度科技展秀工業自動化技術 加速數位轉型落地

印度、印尼、泰國、大馬都爭取特斯拉前往投資設廠 誰能出線？

錢潮滾動 印度股市牛氣沖天選舉題材燒、經濟看旺 吸引資金持續湧入 指數連五天走升 迭創新高

印度羽賽／16日登場 戴資穎周天成參賽

相關新聞

冰島火山噴發：面對末日天災，冰島人如何準備應對？

「有如末日景象的火山噴發，冰島人如何提前準備？」冰島西南方的法拉格達爾火山（Fagradalsfjall volcano）在1月14日噴發，熔岩流進城鎮、燒毀了3棟房屋與供暖系統管線，所幸居民提早撤離，無人傷亡。該火山已是1個月內第2次噴發，更是半世紀以來首次造成冰島的人類居住地毀損。專家預測該火山活動不斷增強，當地知名溫泉景點「藍潟湖」也被迫關閉，未來恐將面臨長期且更廣泛的災難，政府必須盡快設想「長期方案」，不排除撤離火山附近3萬居民。儘管冰島的火山噴發並不罕見，但面對嚴重的天災末日，冰島人又是如何準備？

北海道大雪打亂交通釀2百班列車停駛！東京往返北海道航班也受影響

日本北海道札幌市近日迎來本月最大降雪，嚴重影響當地航班及列車運營，截至16日上午11時，包括機場快線、旭川與稚內之間的特...

政府軍已捉襟見肘…緬甸叛軍坐大 控制與印度接壤邊境

緬甸政府軍控制國內能力捉襟見肘，已敗給叛軍。緬甸叛軍週一表示，已經掌控與印度、孟加拉接壤的一處城鎮，更早之前北部城鎮也傳出遭叛軍攻陷，讓緬甸政府軍疲於奔命…

涉嫌於服裝精品店行竊 紐西蘭國會「難民出身」議員今請辭

紐西蘭國會第一位難民出身的議員今天因涉嫌在商店內偷竊而請辭，她說此一異常行為與個人壓力和創傷有關

極右派捲土重來？歐洲議會年中選舉 反移民政黨獲支持

擔心移民搶工作，還有文化差異，恐讓極右派勢力在歐洲議會取得關鍵少數？歐盟將於6月進行歐洲議會選舉，但因為過去的經濟不景氣…

擬在澳試射長程飛彈 日媒曝：日本、澳洲評估加強合作

日媒報導，多名日本政府消息人士昨天透露，日本與澳洲政府正在評估加強合作，包含日本自衛隊和澳軍在兩國周邊出現緊急事態時共享...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。