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金正恩籲修憲把「南韓列頭號敵對國」！廢除多個兩韓交流機構

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
北韓領導人金正恩指應修憲把南韓列為「頭號敵對國家」。路透
北韓領導人金正恩指應修憲把南韓列為「頭號敵對國家」。路透

韓聯社援引北韓官媒朝中社16日報導，北韓於15日第14屆最高人民會議第10次會議會議中決定，廢除多個負責兩韓事務的機構，包括祖國和平統一委員會、民族經濟協力局及金剛山國際觀光局等。北韓領導人金正恩又指應該修改憲法，把南韓列為「頭號敵對國家」。

報導指出，金正恩在會上進行施政演說，呼籲制定法律措施，將將南韓定義為不能和解及統一的對手，稱「如果朝鮮半島發生戰爭，首要考慮徹底佔領、鎮壓、收復南韓，納入北韓領土的策略」，而南韓在憲法中應被視為「第一敵對國和永遠的主要敵人」。

此外，會議又通過決議，解散多個僅為促進南北韓對話與合作的機構，包括祖國和平統一委員會、民族經濟合作局，以及金剛山國際旅遊局。北韓內閣和相關機構會採取可行措施執行有關決定。

金正恩在去年底召開的勞動黨中央委員會全體會議上，把南北韓關係定性為敵對國家，聲言「無論何時都無法實現統一」。

北韓 南韓 金正恩

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