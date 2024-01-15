開箱外星人？祕魯查獲詭異外星人木乃伊 法醫鑑定後解密真相

路透報導，祕魯海關去年在某機場查獲神秘紙箱中裝有一對「外星人木乃伊」，如今祕魯法醫和司法鑑定研究所考古學專家12日出面證實，所謂外星木乃伊不過是人形玩偶，由紙、塑膠、金屬、動物與人類骨頭製成。

去年10月，祕魯首都某機場海關查扣神秘包裹，無法確認所有者，只知道收件人為墨西哥人。開箱神秘包裹後竟然發現裝有兩具貌似外星生物的木乃伊遺體，後續當局交由法醫進行鑑定，不過已經引發多方媒體揣測其外星來源。

歷時3個多月，祕魯法醫與司法鑑定研究所考古學專家12日出面證實，所謂外星人木乃伊其實是由紙、塑膠、金屬、動物與人類骨頭人工合成，做得像木乃伊的樣子，「事實上並非地外生命，而是用地球動物的骨頭和現代有機膠製作而成的玩偶」，「完全是虛構一場」。

去年9月，墨西哥不明飛行物學者莫桑（Jaime Maussan）在國會聽證會上展示兩具「外星人遺骸」，有著長形頭部和只有三根手指得雙手，震驚全球。他聲稱在2017年於祕魯發現，且遺骸距今約1,000年，已知與任何已知物種無關。

事後許多專家出面闢謠根本是造假，很可能是結合人類木乃伊與動物部分製作而成，且肯定來自地球。