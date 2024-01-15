影／冰島西南部火山噴發！岩漿突破防禦工程流入漁村、燒毀房屋
路透報導，當地時間14日稍早，冰島西南部雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）一處火山發生噴發，當局稍早已撤離附近漁村格林達維克（Grindavik）數十名居民，目前無人員處於危險，只不過熔岩在下午仍流進漁村，造成至少兩間房屋失火，且數小時後火山再度開始噴發。
冰島總統約翰尼森（ Gudni Johannesson ）在社群媒體X表示，「部分基礎設施可能受到威脅，不過並未造成生命危險。」
本次火山噴發數小時後，當局憂心可能發生地震活動，遂進行自去年11月以來第二次疏散。
格林達維克距離冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）西南部約40公里，當局已在該區用泥土和岩石建設屏障，試圖阻止熔岩侵襲，不過最近火山噴發已突破防禦工事。
附近藍湖溫泉（Blue Lagoon）已於14日關閉。
除此之外，英國廣播公司（BBC）報導，冰島保護動物協會（Animal Protection Association of Iceland）表示鎮上仍有羊群被圈在圍欄，約30隻，亟待救援。
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