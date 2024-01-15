影／冰島西南部火山噴發！岩漿突破防禦工程流入漁村、燒毀房屋

編按：聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：總統當選人賴清德在全球矚目的國際記者會上，強調願與北京對話、推動兩岸交流合作，但如何做到讓美中消除疑慮，則考驗賴的政策規畫及國安布局。 看點2：北韓領導人金正恩向日本能登半島大地震表示慰問，突如其來的罕見舉動引發外界猜測，北韓是真有意要與日本對話、引導日朝關係取得進展，抑或是企圖動搖日韓關係、進而削弱美日韓同盟？ 看點3：美國總統拜登選情堪憂，但他卻充滿信心，寄望川普能獲得共和黨提名，讓民主黨內部既著急又焦慮。前總統歐巴馬近日在例行午餐會中明確建議拜登調整選戰策略，甚至建議讓曾助其贏得選戰的幕僚回歸幫拜登。

2024-01-15 05:00