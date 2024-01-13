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韓企助台造潛艦案 有罪判決遭推翻

聯合報／ 國際中心／綜合報導
南韓檢方之前指控該科技公司SI Innotec在未經該國政府批准下，洩露潛艇技術涉給台。該技術被懷疑被用來設計製造海鯤號。 圖／美聯社資料照片
南韓檢方之前指控該科技公司SI Innotec在未經該國政府批准下，洩露潛艇技術涉給台。該技術被懷疑被用來設計製造海鯤號。 圖／美聯社資料照片

路透十二日報導，南韓科技公司SI Innotec此前因參與我軍方新造潛艦案，被控違反貿易法被定罪。但據最新判決結果，南韓上訴法院已推翻原先的有罪判決。

南韓檢方此前指控該公司在未經該國政府批准下，提供台灣造艦設備。二○二二年南韓下級法院判決有罪，並判處其一位主管緩刑。

該公司隨即提起上訴，並否認不法，還聲稱這些設備的設計目的，不是專為了軍事，亦不涉及機敏技術。

據最新判決，南韓慶尚南道昌原地區法院三位法官的合議庭十一日判定，檢方提交的罪證不足，無法認為設備是必須經政府核准才能出口的軍用品。檢方與該公司均尚未對此置評。

路透還發現，南韓金河公司（ＫＨＮＴ）與Ｓ２＆Ｋ公司同樣因參與台灣潛艦案，被控違反貿易法受審，一位主管被控從事商業間諜活動。這兩家公司皆尚未對此置評。

南韓 潛艦 主管

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