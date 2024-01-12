空巴穩坐一哥！去年訂單量創新高 交機量也大勝波音

隨著各家航空公司疫後忙著更新機隊，空中巴士公司（Airbus）去年收到的飛機訂單數量創下紀錄新高，交機量也比前年增長11%，連續第五年擊敗對手波音（Boeing），穩坐飛機製造龍頭寶座。

路透報導，空巴11日表示，2023年總計接到2,319架飛機訂單，剔除取消的訂單後則有2,094架；並總計交機735架，累積訂單還有8,598架。

雖然旺盛的旅遊需求已讓空巴在後疫情時代訂單接到手軟，但執行長傅里（Guillaume Faury）表示，他不認為公司最快能在今年重新達到2019年破紀錄的約870架交機量。

他說：「供應鏈的狀況仍然緊俏。雖然它有在改善、有在變好，但我們在今年持續擴產之際，成績也更上一層樓。」空巴將在2月公布今年度的目標。

1月剛升任空巴商業機體事業執行長的施徹勒（Christian Scherer）則表示，航空業的疫後復甦比預期要快，尤其是在大型寬體飛機。他說：「我們的責任就是不枉費承諾，準時並兼顧品質地交付累積訂單的8,600架飛機。」

波音則在9日表示，去年獲得的淨新增訂單數量為1,314架，交機量為528架。

不過，波音近來卻是面臨到另一起麻煩。上周阿拉斯加航空公司一架波音737 Max 9客機在飛行途中發生艙門脫落意外，導致飛機緊急迫降。

美國聯邦航空管理局（FAA）11日表示，正在對此事件展開正式調查。華盛頓州法院同日也已接到一份集體訴訟訴狀，要求波音為此事件負責。