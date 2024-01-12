歐盟官員爆料 川普曾嗆「歐洲遇襲 美絕不救」

英國衛報報導，歐盟內部市場事務執行委員布勒東九日爆料，美國前總統川普四年前曾當面對歐盟執委會主席范德賴恩嗆聲，表示若歐洲遇襲，「美國絕對不會出手相助，北約死了」。

布勒東九日出席歐洲議會黨團「復興歐洲」活動時爆料，范德賴恩二○二○年出席世界經濟論壇曾與川普在場邊會面，當時遭川普當面嗆聲，「北約死了，美國會走人，美國要退出北約」。

根據耶路撒冷郵報，川普加碼怒罵，「還有你們德國欠北約四千億美元」。范德賴恩曾擔任德國國防部長，川普抱怨的是德國多年來未達到北約規定國防預算需占ＧＤＰ百分之二以上的標準。

布勒東強調，川普在二○二○年的發言是「一記警鐘」，並警告川普很可能回鍋當總統，因此「現在比起任何時候，我們都知道要自食其力」。

布勒東說，「幾乎所有歐盟國家都是北約成員，當然我們有盟友，但我們別無選擇，只能大幅增加軍備開支，提前防範任何情況」。

布勒東準備在二月下旬提出一套「歐洲防衛投資計畫」，所需經費可能達一千億歐元。