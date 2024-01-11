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厄瓜多多所監獄暴動！百名獄警慘淪人質 總統宣布戰爭狀態

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
厄瓜多全國暴力亂象事件頻傳，總統10日進一步宣布進入戰爭狀態。路透
厄瓜多全國暴力亂象事件頻傳，總統10日進一步宣布進入戰爭狀態。路透

厄瓜多大毒梟馬西亞士（Jose Adolfo Macias）日前越獄，政府8日宣布全國進入緊急狀態後，全國暴力亂象事件頻傳，130多名獄警都被扣押為人質，總統諾沃亞（Daniel Noboa）10日又進一步表示，國家正處於「戰爭狀態」，強調政府不會屈服於犯罪組織。

路透等報導，9日一群蒙面槍手闖入當地一家電視台，一度挾持多人，所幸最後全被逮捕，諾沃亞已下令要消滅犯罪組織，當日他便將22個幫派列為恐怖組織及正式軍事目標。

諾沃亞10日證實，政府正與販毒團夥交戰，多個監獄爆發暴動，約130名獄警和其他工作人員被扣押當成人質，暴力事件急劇增加。

諾沃亞在電台中表示，「我們正處於戰爭狀態，面對這些恐怖組織，我們不能投降。」他又指，當局會盡一切努力解救所有人質，而武裝部隊已接手救援工作。

厄瓜多爾警方10日表示，自8日以來，已有70人因暴力事件被捕，其中包括參與電視台挾持事件的人。

社群媒體上流傳的影片顯示，監獄工作人員遭受極端暴力，包括被槍殺和絞死。路透目前無法核實影片的真實性。諾沃亞表示，政府將於本周開始驅逐外國囚犯，特別是哥倫比亞囚犯，以減少監獄人口和支出。

監獄 人質

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