「我會毫不猶豫地消滅他們」 金正恩首稱南韓主要敵人

北韓官方媒體十日報導，北韓領導人金正恩視察一座主要的武器工廠時，稱南韓是北韓的「主要敵人」，並警告說，他會毫不猶豫地消滅南韓。韓聯社指出，這是金正恩首次直接稱南韓為主要敵人。

北韓官方媒體的照片顯示，金正恩穿著長版黑色皮外套，站在分析人士指為短程彈道飛彈的發射器前，那些飛彈據稱能攜帶核彈頭。

根據北韓官媒朝中社報導，金正恩說：「歷史性的時刻終於來了，我們應該將稱為大韓民國（南韓）的實體，定義為對朝鮮民主主義人民共和國（北韓）最敵視的國家。」

報導說，金正恩敦促工廠工人走向現代化、「生產更多武器」，並稱他「無意避免戰爭」，還警告說，他會毫不猶豫地「消滅」南韓。

韓聯社報導，分析家說，金正恩此舉意在進一步凸顯兩韓對抗格局，加劇緊張局勢，影響今年四月的南韓國會選舉。還有觀點認為，北韓欲通過在外樹敵，加強內部團結。

南韓國家安保戰略研究院研究員金仁泰指出，通過鞏固核武力量營造敵對氛圍，是北韓煽動民眾的重要手段之一。

金正恩二○二一年十月曾說，北韓的主要敵人並非南韓或美國等特定國家和勢力，而是「戰爭本身」。之後，金正恩的胞妹金與正也重申此立場。

然而，尹錫悅政府二○二二年五月成立後將北韓定義為敵人，北韓對南韓方針也隨之發生重大變化。金與正二○二二年八月宣稱，「南朝鮮傀儡們」是北韓永遠的主敵。金正恩同年年底在勞動黨全體會議上表示，南韓「毫無疑問是我們敵人」。去年年底，金正恩在全會上將兩韓關係定位為「敵對交戰國」，如今進一步將南韓視為主敵。

南韓統一研究院研究員洪珉表示，金正恩的言論即是北韓政策路線，今後對南韓的強硬路線可能會展現在軍事等各領域。