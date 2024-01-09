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墨西哥最高法院推翻鬥牛禁令！鬥牛業、粉絲拍手叫好 動保團體憂暴力虐待

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
墨西哥最高法院推翻鬥牛禁令，號稱擁有世上最大鬥牛場的首都墨西哥城躍躍欲試，動保團體則憂心動物虐待及人為暴力等恐造成有害環境。美聯社
墨西哥最高法院推翻鬥牛禁令，號稱擁有世上最大鬥牛場的首都墨西哥城躍躍欲試，動保團體則憂心動物虐待及人為暴力等恐造成有害環境。美聯社

美聯社報導，墨西哥最高法院推翻鬥牛禁令，號稱擁有世上最大鬥牛場的首都墨西哥城（Mexico City）躍躍欲試，動保團體則憂心動物虐待及人為暴力等恐造成有害環境。

去年12月6日，墨西哥最高法院四名法官一致裁決，由於動物權益保護團體「公平正義」（Justicia Justa）無法證實鬥牛造成「立即且無可挽回的危害」，且禁止鬥牛將限制相關產業人員的就業權益，因而決議推翻2022年6月的鬥牛禁令，擁有超過500年歷史的鬥牛活動將再次在墨西哥城登場。

國際人道社會組織（Humane Society International）指出，全世界每年約18萬頭公牛在鬥牛比賽中喪生，至於鬥牛派對等相關活動中死亡的公牛數量更多，「鬥牛場上的公牛長期受盡折磨，身體和精神都受到削弱。」

然而另一方面，根據墨西哥國家鬥牛飼養協會統計，鬥牛為墨西哥創造80,000個直接就業機會、146,000個間接就業機會，且鬥牛產業每年總營收約為4億美元。

墨西哥城「墨西哥廣場」（Plaza Mexico）與西班牙馬德里拉斯班塔斯鬥牛場（Las Ventas）和塞維利亞（Seville）馬埃斯特薩鬥牛場（La Maestranza）並稱世界三大鬥牛場。

墨西哥 最高法院 動保團體

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