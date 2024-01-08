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為達減碳目標 法國要蓋8座核電廠

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
法國近日宣布還要再蓋8座核電廠，才能符合2035年的減碳目標。（Wikimedia Commons）
法國近日宣布還要再蓋8座核電廠，才能符合2035年的減碳目標。（Wikimedia Commons）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

蓋更多核電廠可減少碳排？法國能源部近日表示，將興建8座核電廠以達到2035年化石燃料佔比從60%下降到40%的目標，8座中已有6座之前已經宣布，因此還有2座正在籌畫中。法國過去就是高度依賴核能的國家，近日也有20幾國盼提高核能發電量3倍以因應減碳。

減碳需提升核電需求

根據《法國廣播電台》報導，法國能源轉型部部長佩娜-羅娜雪7日表示，總統馬克宏雖於2022年就已經宣布法國要新建6座核能電廠，但為了要達成2035年的減碳目標，還需要再多蓋2座新的核電廠，政府未來會將相關計畫公布。她也說，法國目前尚未打算制定再生能源的發展目標。

法國在歐盟國家中人均年碳排4.7噸，已經算是相對低的國家，由於國內自1970年代至今陸續興建57座核電廠，因此法國長期對核能相當依賴，但由於許多核電廠都已相當老舊，且花費大量成本進行維護，政府便著手考慮興建新的核能發電廠。佩娜-羅娜雪甚至認為，政府可能還要再增設14個反應爐。

是成本與價值考量

法國最新位於諾曼第的歐洲壓水堆反應爐核電廠將於今年上線，不過整個核電廠也耗時17年興建，總花費139億美元，比一開始的預算還高了4倍，且目前很多核電廠都面臨工期延後的問題。

但《紐約時報》也提到，在去年底結束的COP28氣候大會上，場邊有包括英國、法國、美國、南韓與瑞典等22國，甚至包括主辦國阿聯，另外達成2050年國內核能發電量要達到2020年3倍的目標。

但COP28的大會上達成的共識是再生能源要發展3倍、能源效率2倍的目標。各國要用核能還是再生能源減碳，仍有很多的討論空間。

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