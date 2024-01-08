日自民黨收回扣案 首見議員遭逮

日本放送協會（NHK）報導，日本執政黨自民黨最大派系「安倍派」（清和政策研究會）去年爆出募款餐會申報不實醜聞，東京地方檢察廳特別搜查部七日以涉嫌收回扣逮捕安倍派眾議員池田佳隆及其秘書，成為政治獻金風暴下首位被逮的政治人物。

消息人士透露，在二○一八年至二○二二年間，五十七歲的池田佳隆和四十五歲秘書柿沼和宏合謀收取安倍派約四千八百萬日圓（約台幣一千萬元）回扣，卻未登錄在相關政治團體「池田黎明會」的政治獻金收支報告，且在收入一欄記載不實，遭東京地檢特搜部以違反政治資金規正法（類似我國政治獻金法）逮捕。

池田是出身東海選區的比例代表眾議員，當選過四屆，曾任文部科學副大臣。

對此，自民黨表示已開除池田黨籍，幹事長茂木敏充深表遺憾，稱黨內高度重視此事，未來將密切關注調查進度。日本首相岸田文雄也稱極度關切，嚴肅看待此案，表示其作為政黨應有強烈危機意識，力求恢復公眾對政治的信任。

有消息人士告訴共同社，安倍派的九十九名所屬議員多數都涉嫌收款，但池田據傳收受的金額明顯偏高。