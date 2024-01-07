英國：2023年近3萬名難民穿越英吉利海峽抵達

英國政府數據顯示，去年通過乘小船從歐洲大陸穿越英吉利海峽抵達英國的移民數量下降了36％。

2023年，乘船抵達英國的人數從2022年的45775人下降至29437人。移民通過跨越英吉利海峽這條主航道非法抵英一直是英國保守黨政府面臨的挑戰。

英國首相承諾了什麼？

英國首相蘇納克將阻止這些移民列為優先事項，他去年承諾要「阻止這些船隻」。

蘇納克表示：「我決心結束非法移民給英國人民帶來的負擔」、「這就是為什麼我們採取行動制止船隻橫跨海峽，將酒店歸還給當地社區，並阻止那些偷渡者」。

由於今年將舉行大選，蘇納克希望兌現其降低非法入境者數量的承諾，儘管上個月他表示，尚未確定兌現這一承諾的「明確日期」。

蘇納克在一份聲明中表示：「我專注於履行我的承諾，阻止偷渡船隻，讓飛往盧旺達的航班起飛」。

英國政府曾計劃通過拒絕非法抵達英國者的庇護申請，並將其中一些人送往盧旺達來阻止移民入境。但英國最高法院裁定該計劃違反國際法，致使該計劃未能成行。

政府歸功「制止小船行動」

英國政府每年在庇護程序上花費超過34.6億歐元（37億美元），其中很大一部分用於支付移民住房。

至2023年底，政府清理了9.2萬起積壓的庇護案件，共處理超過11.2萬起案件，批准率為67％。

周一，英國政府將入境移民人數的減少歸功於其阻止「小船」行動以及與阿爾巴尼亞等國家達成的移民遣返協議。

據唐寧街表示，2023年有超過2.4萬人被遣返出境，246人因人口販運被捕。

與此同時，反對黨工黨則認為首相蘇納克未能履行其承諾，並稱他的移民政策一片混亂。

(法新社、路透社)

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