朝韓對抗加劇 中俄分別表態

據韓聯社周五（1月5日）援引韓國軍方報導，朝鮮當天向半島西部海域北方界線附近發射逾200枚海岸炮後，韓軍隨即實施海上射擊予以反制。北方界線（Northern Limit Line，簡稱NLL）是朝鮮與韓國有爭議的海上界線。這是朝鮮時隔13個月再次在韓朝海上緩沖區射炮。

這家韓國最大的通訊社介紹，這是自2018年韓朝簽署《九一九軍事協議》以來，部署在西北島嶼的海軍陸戰隊首次進行海上射擊。韓國聯合參謀本部（聯參）公報室長李誠俊當天在記者會上解釋，朝鮮去年11月23日單方面宣稱廢除韓朝《九一九軍事協議》後，（現在）在緩沖地區重啟射炮，這是威脅韓半島和平並加劇緊張局勢的挑釁行為。

當天早些時候，韓國軍方表示，朝鮮軍方發射的海岸炮落入北方界線朝鮮一側，未對韓軍和韓國國民的人身安全和財產造成任何損害。西北島嶼居民已緊急疏散避險。

朝鮮強硬回應

朝鮮人民軍總參謀部晚些時候通過官媒朝中社發表報導稱，朝鮮發射海岸炮針對的是韓軍實施的新年訓練，若韓軍以"回應"為借口發起挑釁，朝軍將采取空前水平的強有力對應措施。朝軍總參謀部指出，朝軍當天進行了海上實彈射擊訓練，動用了47門炮發射192枚炮彈，覆蓋5個地區。

朝中社的報導指出，朝軍譴責道，韓軍所謂"朝軍向屬於半島西部海域的海上緩沖區--白翎島和延坪島以北水域發射海岸炮"的說法純屬誤導輿論。朝軍認為，韓方向西北島嶼居民發布疏險令、實施反制射擊之舉，都是將地區局勢惡化責任轉嫁給朝軍訓練的慣用伎倆。

此前一天，朝中社發表評論文章嚴厲批評了韓國的新年訓練，並稱"今年是個沖突風險最高的一年"。

今年的不同之處？

韓國首爾梨花女子大學國際研究教授伊斯利（Leif-Eric Easley）向路透社分析道："作為冬季演習的一部分，朝鮮在該地區發射火炮並不罕見，今年的不同之處在於，金正恩公開表示不再尋求與韓國的和解與統一。"

朝鮮領導人金正恩上周在該國執政黨的年終會議上將韓朝關系定性為敵對關系，宣布將根本轉變對韓政策路線方向，並誓言要增加核潛力和進攻能力以"壓制南方"。

中方密切關注

就當前朝鮮半島局勢，中國外交部發言人汪文斌在周五的例行記者會上表示："我們正密切關注朝鮮半島有關形勢的發展變化，近段時間有關方之間對立加劇，半島形勢持續緊張，作為半島之鄰，中方有關主張維護半島和平穩定，通過對話協商解決半島問題。"

這名發言人補充道："當前形勢下，我們希望有關各方保持冷靜克制，不采取加劇緊張的行動，避免局勢進一步升級，為重啟有意義的對話創造條件。"

作為朝鮮最重要的盟友，中國在朝鮮半島局勢中的表態尤受外界關注。今年是朝中建交75周年，中朝兩國領導人在新年互致的賀電中共同宣布將2024年確定為"中朝友好年"。金正恩堅信，在新的一年，朝中友誼牢不可破將得到充分彰顯。

俄官媒指責美韓

同樣和朝鮮有著友好關系的俄羅斯方面也有所表態。其官媒俄羅斯衛星通訊社周五發表評論文章直接指出，朝鮮半島新一輪緊張是由韓美軍演引發的。遼寧大學美國與東亞研究院院長呂超在接受俄羅斯衛星通訊社采訪時認為，可用 "火上澆油" 來形容此次韓美的聯合軍演。

評論文章最後也提到中朝兩國慶祝建交75周年，並指出："顯而易見的是，75周年建交慶典將為雙方增加額外的發展政治接觸的機會。新年度中朝對話像俄朝對話一樣是有益的，這些接觸將成為朝鮮半島和東北亞穩定的關鍵要素。"

此前一天，來自美國政府的消息稱，俄羅斯在俄烏戰場上使用了來自朝鮮的導彈。一段時間以來，莫斯科和平壤軍事合作不斷強化令美國和其他一些國家對深感憂慮。

朝韓邊境動作不斷

韓聯社在周五的另一篇報導中指出，朝鮮在著手修復韓朝非軍事區內前沿哨所不到一個月的時間裡就以混凝土重建哨所，並在京義線和東海線公路上埋設地雷。作為應對措施，韓軍部署在西部海域北方界線附近的艦艇卸下艦炮炮衣。報道稱，此次是韓軍首次探測到朝軍修建混凝土哨所。此舉意味著朝方將重新運營前沿哨所，並重新部署常駐兵力和設備。報道分析，京義線被視為韓朝交流與合作的象征，而朝軍在此埋地雷的做法可被解讀為，朝方將封路不再利用。

2018年韓朝簽署《九一九軍事協議》內容包括"三八線"附近暫停軍演，雙方停止一切軍事敵對行動，並設立全天候通信體系，以防止發生意外沖突。

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