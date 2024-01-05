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北韓上午突射逾200發砲彈 南韓下午出動自走砲與戰車再回敬2倍砲彈
北韓5日上午在西海岸朝著南韓延坪島方向發射200多枚海岸砲，砲彈最後落入「北方界線」（NLL）以北的海上緩衝區，並未造成南韓軍民損失，南韓則於下午實施海上射擊訓練作為反制。
韓聯社報導，鑒於北韓人民軍砲彈落入西部海域的海上緩衝區，南韓認定北韓違反了南北韓「919軍事協議」，將此次開炮定為挑釁，警告將採取相應措施。
根據南韓聯合參謀本部（JCS）跟國防部官員說法，派駐在西北部白翎島的南韓海軍陸戰隊第6旅，以及延坪島上的延坪部隊自下午3時起，出動了K9自走砲與K1E1戰車等其他裝備，針對NLL以南海域的模擬目標，進行了實彈演習。
報導稱，南韓國軍朝著海上緩衝區發射了約400發砲彈，為北韓人民軍發射量的2倍，也是南北韓2018年簽署「919軍事協議」以來，南韓國軍部署在西北島嶼的海軍陸戰隊首次進行海上射擊。
根據報導，南韓國防部長申源湜在首爾市中心的JCS指揮所遠距主持了演習，並呼籲準備應對北韓「魯莽挑釁」的行為。
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