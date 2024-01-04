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經濟學家：石川地震經損料在57億美元 接近熊本地震

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
搜救人員仍在石川縣輪島市震災災區搜尋失踪者。路透
搜救人員仍在石川縣輪島市震災災區搜尋失踪者。路透

野村研究所經濟學家 Takahide Kiuchi 估計，日本石川縣能登半島地震所造成的經濟損失估計為8,121億日圓（57億美元），相當於日本名目國內生產毛額（GDP）的0.15%，相較之下，2011年東日本大地震經損高達16.9兆日圓，能登地震損失僅為「311」強震的4.9%。

Kiuchi 告訴彭博，日本政府有可能透過列入下個財政年度預算案中1兆日圓的預備金來支應這些損失。

花旗銀行經濟學家 Katsuhiko Aiba 估計，這次地震對日本經濟的最終影響是，2024年第1季GDP較上季成長率會減少0.5個百分點。

第一生命經濟研究所經濟學家 Takuya Hoshino 則表示，這次地震的損害規模以及可能需要追加的預算將和2016年的熊本地震相似。

日本經濟 熊本地震 成長率

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