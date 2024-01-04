日版鄭捷！東京JR山手線列車內揮菜刀砍4人 包包還搜出「剁骨刀」

日本東京JR山手線秋葉原站一輛列車3日晚間驚傳「隨機砍人」事件，一名年約20多歲女子持刀在電車上攻擊乘客，導致4名男性乘客受傷送醫。該名女嫌被逮捕後供稱，動機就是想殺人，而除了作案的15公分長菜刀外，警方又從她的包包內搜出一把剁骨用的菜刀。

NHK報導，該名20多歲女子留著黑色長髮、身穿白色大衣及深色短裙，3日晚間11左右，在電車車廂內持刀隨機攻擊4名男乘客，造成3人傷勢嚴重，分別是40多歲男性左胸、60多歲男性背部、30多歲男性右手臂遭刺傷，另外1名30多歲男性輕傷，4人生命皆無大礙。

當列車緊急停靠秋葉原站後，警方隨即進入車廂將女嫌制伏，並以殺人未遂罪嫌將她逮捕。警方表示，女子坦承自己就是想要殺人，除了沒收她行兇用的15公分菜刀外，還在她的包包內搜出一把剁骨用的菜刀。

台灣2014年也曾發生類似事件，23歲男子鄭捷在北捷車廂內持刀隨機攻擊乘客，造成4人死亡、24人受傷悲劇。