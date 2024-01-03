南韓最大在野黨黨魁李在明參訪遇襲 傷及頸靜脈

南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明二日在釜山參訪時遭人以利器刺傷頸部，傷及頸靜脈送醫急救，加護病房觀察中；嫌犯當場被捕，供稱是蓄意殺人。

現為國會議員的李在明二日前往釜山參訪，在上午十時廿七分結束加德島機場建設工地視察與現場媒體進行問答時，突遭偽裝成支持者的男性揮刀刺傷左側頸部，當場流血倒地。

目擊者指出，攻擊李在明的男性約六十至七十歲，頭戴寫著「我是李在明」的藍色紙冠，一邊說「請幫我簽名」，一邊擠開包圍李在明的攝影機與媒體記者，拿出長約廿公分的凶器攻擊。

該男子的行動引起周邊人群驚叫，之後與現場警力合作制伏歹徒。目擊者表示，男子犯案前神情正常，「還以為只是李在明的狂熱粉絲」，被制伏後並未激烈反抗。

李在明被送往釜山大學醫院急救，再轉送首爾大學醫院為靜脈動手術，目前在加護病房恢復中。

共同民主黨痛批這次攻擊是「對民主的威脅」，要求警方徹查。總統尹錫悅也立即對這次事件表達憂心，強調「無論什麼狀況，暴力行為都不可容忍」。

警方表示，嫌犯是住在忠清南道的六十多歲金姓男子。金某在作案時身藏了一把長十八公分的凶器，供稱是要「故意殺人」，警方正在調查是否有其他幕後指使等。

現年五十九歲的李在明二○二二年八月起擔任共同民主黨黨主席。最近民調顯示，李在明仍舊是總統大位的熱門人選。然而，一連串的醜聞已經讓他總統之路蒙上陰影。他目前面臨行賄罪名的審判，這起案件與一間涉嫌向北韓非法轉移八百萬美元資金的公司有關。此外，李在明還被控在擔任城南市市長期間，造成市府開發公司損失二百億韓元（約新台幣五點一億元），涉嫌瀆職。