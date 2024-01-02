李在明工廠童工出身 拚上韓國最大在野黨黨魁

韓國最大在野黨共同民主黨黨魁李在明今天前往南部港口城市釜山出席活動，在與媒體發表談話時遭不明男子襲擊，頸部受傷，流血倒地後送醫。嫌犯動機目前尚不明朗。

綜合法新社和路透社報導，李在明曾在2022年角逐總統大位，卻在競爭激烈的選戰中敗給保守派的尹錫悅。

現年59歲的李在明年幼時是工廠童工，青少年時期輟學後曾遭遇工殤事故。而他善於強打自身白手起家的背景，是他成為政治明星的部分原因。

李在明於2022年8月起擔任共同民主黨黨主席。最近民調顯示，李在明仍舊是總統大位的熱門人選。

然而，一連串的醜聞已經讓他總統之路蒙上陰影。

去年9月，檢方以李在明遭控多項貪腐罪名為由，向法院提出將他拘留候審的請求。然而檢方請求遭法院駁回，讓李在明躲過檢方聲押命運。

他目前仍面臨行賄罪名的審判，這起案件與一間涉嫌向北韓非法轉移800萬美元資金的公司有關。

此外，李在明還被控在擔任城南市市長期間，造成市府開發公司損失200億韓元（約新台幣5.1億元），涉嫌瀆職。

韓國電視頻道的畫面顯示，李在明今天在參觀了新機場場址後，行走在採訪記者群之間時，一名男子突然撲了過來，擊中他的頸部。

韓國對持有槍枝設下嚴格限制，但仍有不少以其他武器犯下政治暴力的案件。

例如，2022年，李在明之前的共同民主黨黨魁宋永吉，曾在公開活動中遭襲擊者以鈍器打擊頭部，引發撕裂傷。

2006年，當時還沒當上總統、仍是保守派反對黨領袖的朴槿惠，在一次活動中遭人持刀攻擊劃傷臉部，傷口大到送醫接受手術治療。