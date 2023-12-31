董軍接陸防長 專家：有助美中風險管理

中國大陸全國人大常委會廿九日任命解放軍前海軍司令董軍為新任國防部長，是北京首次任命海軍將領當防長。有專家認為，董軍背景有助美中軍事風險管理，其出線或許也代表中國建軍思維的某種改變，海軍的作用會更突出，而近年來北京憑藉武力在南海及台海聲索主權，其海軍扮演重要角色；另有專家指稱，中國防長無實權、主溝通，國防政策和軍事管理仍由中央軍委負責，他的背景並非出線主因。

綜合華爾街日報、紐約時報、法新社及路透報導，大陸防長要務之一是與美軍溝通，防止美中緊張失控，並確保兩軍機艦在南海及台海遭遇時不會因誤判而擦槍走火。新加坡南洋理工大學副教授李明江說，董軍熟悉如何管控美中近距離軍事接觸，出任防長有助兩軍風險管理。

中國防長僅是共軍對外的臉面，主責在媒體前亮相，以及與外國防長和軍事高層溝通，大多處理軍事外交，可謂軍方首席外事聯絡官，而非肩負指揮戰鬥任務的責任，例如出席新加坡年度香格里拉對話，實權不大，是黨、軍及中國國家主席習近平的象徵性代表。在「黨指揮槍」下，由中共掌控中國的軍隊階層，防長並非一個權力很大的職位。

華府智庫大西洋理事會研究員宋文笛表示，中國防長一般身兼三職：即中央軍委委員、國務委員及防長，董軍目前只是防長，故僅算是「輕量級防長」。

美國智庫「亞洲協會」研究員莫里斯研判，由於從未有過非中央軍委成員當防長的先例，故董軍明年三月可望在兩會取代李尚福、進入中央軍委。這將是火速升官。

北京同樣視華府在區域內的軍事活動咄咄逼人，這已使海軍成為中國對抗美國這類活動作為的領頭羊，近十年來董軍歷任督導海軍南海及台海部隊的要職。但新加坡國立大學訪問研究員唐安竹說，儘管未來若爆發衝突，尤其涉及台灣時，共軍各兵種皆將扮演要角，但前述中國防長職位的本質，就顯示董軍的海軍背景並非這次他出線主因。

宋文笛亦提到，董軍雀屏中選可能是針對火箭軍和中央軍委裝備發展部的整肅，仍未結束的跡象之一。