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土耳其總統稱「內唐亞胡與希特勒沒兩樣」 遭反嗆沒資格說別人

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
土耳其總統厄多安。美聯社
土耳其總統厄多安。美聯社

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdoğan）27日將以色列對加薩的襲擊，比作納粹對待猶太人的方式，認為以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）與希特勒（Adolf Hitler）沒兩樣。

路透報導，支持兩國解決方案的北約成員國土耳其批評以色列對加薩的空中和地面襲擊，稱其為「恐怖國家」，並表示其領導人必須在國際法庭上接受審判。

厄多安說，土耳其歡迎因發表對以哈衝突的觀點而遭迫害的學者和科學家，並補充說支持以色列的西方國家是他所說的戰爭罪同謀。

他說，「他們過去常說希特勒的壞話。你和希特勒有什麼差別？他們會讓我們懷念希特勒。內唐亞胡的所作所為有比希特勒還少嗎？並沒有。」

他表示，「內唐亞胡比希特勒更富有，他得到西方的支持，各種支持都來自美國。他們用這些支持做了什麼？他們殺害了2萬多名加薩人。」

對此，內唐亞胡回應厄多安，「厄多安對庫德族人進行種族滅絕，監禁反對他的記者人數比其他國家還多，他是最後一個能夠向我們宣揚道德的人。 」

希特勒 厄多安 以色列

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