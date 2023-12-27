以擊殺伊朗將領 區域風險增

英國衛報引述伊朗共和國通訊社（IRNA）報導，以色列廿五日空襲敘利亞首都大馬士革南部，殺害伊朗革命衛隊高級軍官莫薩維。伊朗官員及武裝盟友表明將報復，升高以巴衝突擴大至周邊區域的風險。

消息指出，莫薩維是伊朗前軍事指揮官蘇雷曼尼的親信。二○二○年一月，蘇雷曼尼遭美軍無人機擊斃。

莫薩維準備進入一處農場時遭以軍瞄準擊殺。該農場據悉是真主黨的辦公室之一。伊朗總統萊希表示，莫薩維「在前線擔任顧問保衛敘利亞聖地和捍衛伊斯蘭理想時為國犧牲」，他表示以色列將為此罪行付出代價。

伊朗在葉門、黎巴嫩、敘利亞和伊拉克等國扶植的武裝組織，不斷和以色列及其盟友零星交火。

白宮國家安全會議發言人華森表示，伊拉克民兵組織「真主黨旅」聲稱廿五日早上在伊拉克北部使用無人機發動襲擊，導致三名美軍人員受傷，美國總統拜登隨後下令攻擊真主黨旅及其附屬組織的三個地點。

伊拉克廿六日怒批，美國這次空襲造成一名伊拉克安全部隊成員死亡，平民在內十八人受傷。

以色列和黎巴嫩什葉派民兵組織真主黨的邊境衝突也持續升溫，雙方每天以飛彈、砲彈和空襲交火。在紅海，葉門叛軍青年運動持續襲擊他們認為和以色列有關的船舶，擾亂貿易航道，促使美國聯合多國發起海上防衛行動。