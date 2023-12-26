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疑宗教與種族衝突！奈及利亞村莊遇襲 至少160死300傷
奈及利亞中部當地政府官員25日表示，武裝團體對村裝進行一系列襲擊後，已造成至少160人死亡。
這是今年5月以來高原州（Plateau）發生的最嚴重暴力事件，5月當時有100多人死於農民與牧民之間的衝突。
該地區多年來飽受宗教和種族緊張局勢困擾，軍方24日晚間指最初死亡人數僅16人，截至目前，死亡人數大幅上升。
高原州博科斯（Bokkos）地方政府首長卡薩（Monday Kassah）24日表示，23日的襲擊事件持續到25日凌晨，已確認多達113人喪生。
卡薩說，當地武裝土匪在至少20個不同社區發動精心協調策劃的襲擊，並燒毀房屋。已從這些社區尋獲113具遺體，且找到300多位傷者，傷患已被送往醫院救治。
高原州議員喬洛姆（Dickson Chollom）譴責襲擊事件，呼籲安全部隊迅速採取行動，稱「我們團結一致，追求正義和持久和平」。
有村民表示，槍聲響起時，大家正在睡覺，「我們很害怕，因為沒想到會發生攻擊，人們躲了起來，但攻擊我們的人俘虜了很多村裡的人，有些人遭殺害，有的則是受了傷。」
當地位於奈及利亞一條分界線上，以北多為穆斯林，以南主要是基督徒。多年來，當地局勢一直因種族、宗教問題而緊張。目前還無法確定這次攻擊的確切原因，也尚不清楚是誰犯案。
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