兩場戰爭、50場選舉 明年全球經濟遇日益升高的地緣政治風險

紐約時報報導，隨著軍事衝突持續和一系列重大選舉到來，2024年全球經濟遭遇日益升高的地緣政治風險。

葉門什葉派激進團體青年運動襲擊紅海貨輪是以哈戰爭的外溢效應，而中東衝突升級的風險是烏克蘭戰爭在內系列不可預測危機中最新的一個。這些危機就像全球經濟遭熊掌重摑，在偏離軌道之際也留下傷痕。

不僅如此，前頭還有更多動盪，印度、印尼、墨西哥、南非、美國，以及歐洲議會27個成員國，大約有50個國家明年將舉行選舉，大約20多億人會前往投票所，但此時正值選民嚴重分裂、對政府不信任上升、對經濟前景深感焦慮之際。

選舉贏家將能決定重要政策，影響到工廠補貼、稅收減免、技術轉讓、AI發展、監管控制、貿易壁壘、投資、債務減免和能源轉型。民粹主義者若上台執政，可能會推動政府強化對貿易、移民和外國投資的控制。

劍橋大學公共政策教授Diane Coyle說，這些政策可能將全球經濟帶到「一個迥異於我們已習慣的世界」。

許多國家的收入停滯不前、生活水準下降、不平等加劇，助長大家對全球化的懷疑。然而，Coyle說，「貿易萎縮的世界就是收入萎縮的世界」，而且那可能引發「惡性循環」，因為右翼民族主義者當選很可能進一步削弱全球經濟增長，損害經濟命運。她想到1930年代的政治動盪和金融失衡，造就民粹主義和貿易下滑，結果出現了極端政治。

明年規模最大的選舉在印度，這個國家正與中國大陸爭奪世界製造中心的地位。台灣的總統大選可能加劇美中之間的緊張關系。墨西哥的投票將影響政府對能源和外國投資的態度。印尼新總統恐改變對鎳等重要礦產的政策。

美國總統大選勢將對全球經濟產生深遠影響。民調領先、可能再獲得共和黨提名的前美國總統川普主張，對所有進入美國的外國產品課徵10%關稅，還要讓美國退出與歐洲的夥伴關係 ，停止支持烏克蘭，且對中國大陸採取更對抗的立場。

諮詢業者EY-Parthenon最近發表報告指出：「選舉結果可能會導致國內和外交政策發生深遠轉變，包括氣候變化、法規和全球聯盟等問題。」

目前為止，明年全球經濟前景喜憂參半。大部分地區的經濟成長依然緩慢，數十個發展中國家面臨主權債務違約的風險。從積極面看，通膨率迅速下降正促使各國央行降低利率或至少停止升息。借貸成本降低通常會刺激投資和買房。

但隨著世界繼續分裂為不穩定聯盟和敵對集團，安全問題對經濟決策中的影響可能比現在更大。

俄烏戰爭爆發後，歐洲大幅減少採購俄羅斯石油、天然氣和煤炭，但中國大陸、印度和土耳其增加購買。與此同時，中美之間的緊張局勢促使華府大手筆補助電動車、半導體和其他被認為對國安至關重要的品項。

伊朗支持的葉門反政府組織在紅海以無人機和飛彈襲擊來自世界各地的船隻，進一步表明，世界的碎片化正在加劇。海上運輸如今轉向路途更達、成本更高的非洲周邊航線，推高了運費、保險費和油價。

EY-Parthenon地緣政治分析師Courtney Rickert McCaffrey說，過去幾個月，葉門、哈馬斯、亞塞拜然和委內瑞拉等試圖改變現狀的較小勢力增加了。她說：「即使衝突規模較小，仍會以意想不到的方式影響全球供應鏈。地緣政治力量變得愈來愈分散，這增加了不穩定性。」