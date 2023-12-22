紅海危機是什麼、會演變成全面戰爭嗎？一文了解始末

近期，紅海地區的動盪局勢引起了國際社會極大關注。到底紅海危機是什麼？是否會影響蘇伊士運河船隻的正常運作？為何全球與台灣航運業者首當其衝，運價恐受影響？是否將演變成全面戰爭？一文完整解析。

近日多艘商船航行至紅海水域時，遭到葉門胡塞武裝組織的攻擊，四家全球規模最大的集裝箱船運公司緊急採取應對措施，德國海運企業赫伯羅特（Hapag-Lloyd）、丹麥馬士基航運集團（Maersk）、地中海航運公司（MSC）、法國達飛海運集團（CMA CGM）等航運巨頭，陸續宣布暫停在紅海航行。

同步，眾多國家包括英國、挪威、德國、比利時等的石油和船運公司，則在12月18日宣布，暫停經過紅海的運輸航行。

台灣三大航運貨櫃業者與國外業者態度一致，長榮率先宣布不走紅海，12月19日陽明、萬海也跟進宣布。

台灣三大航運貨櫃業者與國外業者態度一致，長榮率先宣布不走紅海，12月19日陽明、萬海也跟進宣布。路透

資本市場旋即對船公司的因應措施給予正面回應，美國財經媒體《巴倫週刊》統計，消息公布後，馬士基的股價週五上漲約8％，赫伯羅特的股價上漲約16％。

台灣PTT股市版也有網友紛紛發表意見：「航運重返榮耀」、「衝啊！再不買航運又要漲停啦」「滿手船票公司繼續加碼」「錢都跑去航運了，大家快上船」。

紅海危機解析：蘇伊士運河位於重要位置，航運首當其衝？

紅海危機因何產生？其實源於以巴衝突，新一輪以巴衝突爆發以來，葉門胡塞武裝組織以支持巴勒斯坦、聲援哈瑪斯（Hamas）為由，對以色列頻繁發動導彈和無人機攻擊，並在紅海連續襲擊「關聯以色列」的任何船隻。

2023年11月19日，葉門胡塞武裝組織發言人葉海亞．薩雷亞（Yahya Saree）發布影片，再次向所有船隻發出警告說：「與我們的敵人以色列有關的船隻，將會成為我們的打擊目標。」

影片對外發布的同一天，胡塞武裝便在紅海水域扣留一艘貨輪。到了12月3日，胡塞武裝又對經過曼德海峽的兩艘商船第9號商船、團結探險家號發動導彈和無人機襲擊。

12月12日變本加厲，胡塞武裝披露在前一天對一艘懸掛挪威國旗的史特林達號油輪發動導彈襲擊，當時該船正裝載著運往以色列的石油，正經過曼德海峽。

紅海地圖中，蘇伊士運河位關鍵位置

曼德海峽位於紅海南端，連接紅海和亞丁灣，是世界最繁忙的航路之一，紅海通常是從亞洲將貨物運往歐洲的船舶最短的貿易路線，同時也是全球最重要的石油與燃料運輸要道，南部靠近葉門，北部穿過埃及的蘇伊士運河。

紅海鄰近地圖：曼德海峽位於紅海南端，連接紅海和亞丁灣，是世界最繁忙的航路之一。取自wikimedia

情勢持續惡化。12月15日，地中海航運公司旗下一艘貨櫃船MSC PALATIUM III行經紅海時亦遭遇襲擊，官方新聞稿聲明：「所有船員都很安全，沒有受傷的報告，同時該船遭受了有限的火災損失，並已停止服務。」

10國護航，特遣小組奔赴危險海域

《巴倫週刊》綜合解讀，以巴衝突有擴散至中東其他地區的態勢，紅海近期頻頻發生衝突，已經殃及航行至此片海域的商務船隻。

像是國際航運企業地中海航運公司便宣布將暫停航行紅海，由於暫時「失去」這條通道，公司將安排一些船隻繞行非洲南端，航行時間勢將增加。

蘇伊士運河管理局也公開表示，自11月19日以來，已有55艘船隻放棄通過運河改道繞行南非好望角。

不過，同期仍有2000多艘船隻穿越運河，美國開始「拉群護航」。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）12月18日發表聲明，美國正組建一支新的多國部隊，以保護在紅海過境的船隻，行動代號暫擬為「繁榮戰士」（Operation Prosperity Guardian）。

美國國防部長奧斯汀。（美聯社）

這份公告當中揭露了10國特遣小組部隊，匯齊了英國、巴林、加拿大、法國、義大利、荷蘭、挪威、東非塞席爾、西班牙，共同應對紅海南部和亞丁灣的安全挑戰。

回應「繁榮戰士」的成立，胡塞武裝少將尤肅夫（Yusuf al-Madani）揚言，只要加薩（Gaza）地區局勢升高，紅海局勢就會相應升高。另一名發言人並對媒體表示，該組織將在紅海對抗任何由美國領導的聯盟。

英國《金融時報》則刊文分析，紅海危機最危險的情況是爆發一場地區全面戰爭，把該地區國家和美國全部捲入其中。

（本文出自2023.12.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）