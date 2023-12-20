2023非洲多災多難 政變、天災影響生計

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

非洲今年多災多難！不只政變衝突帶來人禍，氣候變遷導致的天災，也對民眾的生活影響愈來愈大！《半島電視台》19日整理今年非洲政情發展發現，今年非洲被洪水與乾旱影響更嚴重，加上通膨與糧食危機，讓非洲民眾的生活苦不堪言，而且非洲包括尼日、加彭與幾內亞比索都有傳出政變。

乾旱水災侵擾

根據《半島電視台》整理報導，東非今年歷經大旱與大洪水的狀況比2011年來嚴重，乾旱造成230萬人無家可歸，而瞬間的大雨不止無法讓大地解渴，還讓肯亞、坦尚尼亞與索馬利亞等國發生嚴重洪災，造成至少百人死亡、萬人無家可歸。而西南非一帶卻被氣旋襲擊，馬拉威、莫三比克等國都有上千人的家園被毀。

因此今年非洲在COP28要求西方國家支付氣候變遷稅（或補償）的呼聲比過往更高。而氣候變遷、俄烏戰爭、通膨與疫情，都讓高度依賴進口原物料的非洲國家資源更顯匱乏。肯亞、迦納、南非與突尼西亞都有許多民眾抗議物價高漲與政府無法改善人民生活。

外部因素惡化國內危機

馬拉威暫停所有官員的出國行程以節省外匯，但國內卻仍有愈來愈多女性因生計被迫下海從事賣淫；奈及利亞因燃料價格高漲，國內愈來愈多家庭改成舊的卡式爐。前聯合國官員羅培茲表示，非洲國家面對外在環境劇變，但又沒有西方國家的財政盈餘，導致內部衝突比以往更激烈，形成無解的惡性循環。

《國際民主及選舉協助研究所》提到，非洲近3年來出現6次成功政變，還有無數次的嘗試政變，而許多國家的政府貪污依舊橫行，辛巴威、奈及利亞、史瓦帝尼、加彭、獅子山與馬達加斯加的選舉都有舞弊的嫌疑，民眾都表現出高度不滿，僅有賴比瑞亞相對和平順利的完成選舉與政權轉移。

多國動盪難平緩

蘇丹的內亂尚未結束，西非薩赫爾地區與中部的民主剛果仍有武裝團體盤據，衣索比亞政府好不容易與境內提格瑞叛軍停戰，卻又與另一個區域的法諾軍出現衝突。但非洲國家在國際政治上的重要性也逐漸增加，今年金磚五國決定擴編，除了創始的南非以外，埃及與衣索比亞也加入金磚聯盟。

西非地區兩年來的多次政變，讓長期耕耘此地的法國終於退出，而俄羅斯憑藉核能技術、傭兵與非西方的立場，盼擴增在非洲的影響力，不過目前仍有許多未知數。

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