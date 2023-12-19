聽新聞
test
0:00 / 0:00

北韓試射洲際飛彈 射程罩全美

聯合報／ 編譯茅毅、大陸中心／綜合報導
一名男子十八日走過東京街頭的電視螢幕，畫面正播報北韓試射洲際彈道飛彈新聞。（法新社）
一名男子十八日走過東京街頭的電視螢幕，畫面正播報北韓試射洲際彈道飛彈新聞。（法新社）

南韓聯合參謀本部十八日表示，北韓同日上午八點廿四分（台灣時間七點廿四分）從平壤採高角度朝其東北方發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM），飛行約一千公里後墜入日本海。日本政府相關人士說，該飛彈飛行時間近七十三分鐘，和北韓七月試射火星十八飛彈的七十四分相差無幾。

儘管美日及南韓當局正分析其參數，多家外媒引述專家研判，這枚飛彈是射程涵蓋全美、運用固態燃料技術的火星十八，這也是北韓今年五度發射ICBM。

該飛彈以高飛軌道發射，最後墜入在日本專屬經濟區（EEZ）外，位置在日本北海道奧尻島以西約二五○公里。日本防衛政務官三宅伸吾更研判，射程可能逾一點五萬公里、最高飛行高度逾六千公里。

北韓先後在二、三月試射火星十五、十七，接著四、七月試射火星十八，今年以來已五次發射ICBM，也創北韓單年新高。北韓領袖金正恩曾誇稱火星十八為該國最強核武，而自二○一七年以來，北韓已進行一連串ICBM試射，以擁有能攻擊美國本土的核打擊能力。

南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄都召開國家安保會議，討論對策。南韓國防部長申源湜十八日聲稱，雖不宜公開提及軍方是否將因此演練針對北韓領導高層的「斬首行動」或追加部署美國戰略武器，但這兩者皆在選項內。

白宮十七日則聲明，美國國安顧問蘇利文已和日本及南韓國安首長通話，三人除譴責平壤此舉違反安理會多項決議，蘇利文還重申美方協防日韓的承諾堅若磐石。

另外，北韓十七日晚間十點卅八分（台灣時間當晚九點卅八分）從平壤發射、飛行約五七○公里後落入日本海的飛彈，確定為一枚短程彈道飛彈。

北韓 彈道飛彈 日本

延伸閱讀

日本推估北韓試射ICBM等級飛彈 射程涵蓋美全境

更精確打擊！美官員：拜登政府希望以色列3周內縮小戰爭規模

聯合報社論／蔡政府對美卑躬屈膝，還算國家機密嗎？

美日韓三方會議 北韓「非法網路活動」恐成新挑戰

相關新聞

北韓試射洲際飛彈 射程罩全美

南韓聯合參謀本部十八日表示，北韓同日上午八點廿四分（台灣時間七點廿四分）從平壤採高角度朝其東北方發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM...

以89.6%得票率當選！埃及投票率創新高 現任總統塞西贏得連任

埃及選舉當局今天宣布，現任總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）以89.6%得票率當選，再展開為期6年的總...

美擬恢復在沖繩常駐戰機

日經亞洲十八日報導，美國太平洋空軍司令維巴赫十三日受訪時說，美軍計畫恢復在日本沖繩縣沖繩島嘉手納基地常駐戰鬥機，但規模從...

憂共軍介選 美印太司令 籲陸克制對台威迫

日本產經新聞報導，對於中國軍方可能會在明年台灣總統大選時有所挑釁，美軍印太司令部司令阿基里諾十八日說，希望中國克制威迫行...

美眾議院議員向五角大廈提議 建立「嚇阻兵工廠」抗中保台

美國眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格正要求五角大廈提供機密簡報，討論美國如何在區域敵對情緒加劇之際幫助台灣嚇阻中國

印度語言千百種 總理莫迪演說首次出動AI即時翻譯

印度總理莫迪昨天在聖城瓦拉納西（Varanasi）出席文化交流活動，由於現場有許多民眾來自南方，不諳印地語，莫迪在發表演...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。