北韓試射洲際飛彈 射程罩全美

南韓聯合參謀本部十八日表示，北韓同日上午八點廿四分（台灣時間七點廿四分）從平壤採高角度朝其東北方發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM），飛行約一千公里後墜入日本海。日本政府相關人士說，該飛彈飛行時間近七十三分鐘，和北韓七月試射火星十八飛彈的七十四分相差無幾。

儘管美日及南韓當局正分析其參數，多家外媒引述專家研判，這枚飛彈是射程涵蓋全美、運用固態燃料技術的火星十八，這也是北韓今年五度發射ICBM。

該飛彈以高飛軌道發射，最後墜入在日本專屬經濟區（EEZ）外，位置在日本北海道奧尻島以西約二五○公里。日本防衛政務官三宅伸吾更研判，射程可能逾一點五萬公里、最高飛行高度逾六千公里。

北韓先後在二、三月試射火星十五、十七，接著四、七月試射火星十八，今年以來已五次發射ICBM，也創北韓單年新高。北韓領袖金正恩曾誇稱火星十八為該國最強核武，而自二○一七年以來，北韓已進行一連串ICBM試射，以擁有能攻擊美國本土的核打擊能力。

南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄都召開國家安保會議，討論對策。南韓國防部長申源湜十八日聲稱，雖不宜公開提及軍方是否將因此演練針對北韓領導高層的「斬首行動」或追加部署美國戰略武器，但這兩者皆在選項內。

白宮十七日則聲明，美國國安顧問蘇利文已和日本及南韓國安首長通話，三人除譴責平壤此舉違反安理會多項決議，蘇利文還重申美方協防日韓的承諾堅若磐石。

另外，北韓十七日晚間十點卅八分（台灣時間當晚九點卅八分）從平壤發射、飛行約五七○公里後落入日本海的飛彈，確定為一枚短程彈道飛彈。