「我們仍處於僵局」…菲律賓尋求在南海勘探能源 謀求日本駐軍

菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)在12月16日說：「我們仍然處於僵局」。他強調，菲律賓在希望減少對化石燃料的依賴時，也希望推動向天然氣的轉型，因而「有權開發南中國海的能源儲備」。西菲律賓海即國際通稱的南中國海靠近菲律賓的一部分，中國方面則都簡稱為南海。

菲律賓和中國圍繞南海自然資源開發已經爭執了數十年。儘管雙方一直在努力尋求合法可行的共同開發模式，但是談判卻一再處於停滯狀態。親北京的前任菲律賓總統杜特爾特曾經推動過相關對話，但是也在去年6月因受限於憲法的主權問題而停止了談判。

不久前，菲中兩國再次恢復了南海油氣資源共同勘探的對話。但是小馬可仕現在透露，會談「進展甚微」。

尋求日本駐軍

正在東京訪問的他還表示，近幾個月來南海的緊張局勢「非但沒有減弱、反而有所增強」，並就「更加自信之中國對鄰國構成了真正挑戰」而提出警告。

一星期前，馬尼拉和北京方面就兩國船只在爭議淺灘水域發生的碰撞事件相互指責。小馬可仕說，面對中國的挑戰，現在亟需「」新的解決方案。他提出，需要與「志同道合的盟友」建立強有力的聯盟，「比如菲律賓、日本、美國之間的三方合作」。小馬可仕認為，必須繼續和不同國家進行溝通、尋求和平，因為「這牽涉到每一個人」。

除了菲律賓和中國，越南、印尼、馬來西亞、文萊等其他多個東盟成員國也對南海島礁提有主權聲索。而中國則對幾乎全部南海島礁都提有主權訴求，並在其實際控制的部分島礁上大幅擴建，修建了機場、碼頭、雷達站、導彈基地等軍用設施。

在該地區局勢日益緊張的背景下，菲律賓與並無南海主權訴求的日本已經就相互駐軍協議開展談判。日本與中國在東海存在島礁主權歸屬以及專屬經濟區劃界爭端。小馬可仕表示：「實際上，僅日本和菲律賓簽署這項協議是不夠的。我們必須做出更多此類安排」。

（路透社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】