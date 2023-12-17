尼日前總統仍被囚俘 各國對叛軍很無奈

尼日政變已5個月，但國際仍對叛軍無可奈何。西非法庭16日要求尼日叛軍釋放前總統巴祖姆，他在政變後就被叛軍囚禁，且不得與醫生以外的外人見面。近5個月來，原本西非共同體與國際紛紛要求叛軍下台，但後來因無力消滅叛軍，最終被迫半承認叛軍政府，也彰顯非洲政變的日常。

法院判決效力不高

根據《美聯社》，隸屬西非共同體（ECOWAS）的西非法庭16日要求尼日叛軍釋放尼日的民選總統巴祖姆。他在7月政變以後就被叛軍囚禁，除了醫生以外的外人不得探視，國際紛紛要求叛軍政府將他釋放，但叛軍至今仍未理會相關訴求。

《法蘭西24》提到，西非法庭的決策強制力也不高，過去也曾有判決出爐卻被會員國無視的狀況，加上西非共同體近日也承認尼日軍政府，也讓此次西非法庭的判決顯得蒼白無力。但西非共同體表示，對尼日軍政府是有條件的承認，除非叛軍開始啟動民主化轉型，才會取消對尼日的進出口等經濟制裁。

非洲飽受政變動盪

國際法上，大多政變上台的政府會先採取不承認的原則，並要求叛軍下台，包括先前推翻阿富汗政府的塔利班，但有時也會因為地緣政治敏感等因素，使得國際不容易消滅叛軍。而且非洲近年來包括馬利、查德、布吉納法索與加彭等國也大量發生政變，讓國際無暇因應。

8月，叛軍首領塔亞尼將軍曾宣布，民主化轉型的時間不會超過3年，並會舉行全國對話。但非洲會政變的國家普遍局勢不穩，不是尚未轉型又被推翻，就是叛軍違反相關承諾，在政局動盪與戰亂下，民眾往往缺乏乾淨飲用水、基礎建設落後，還有陷入飢荒的人道困境。

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