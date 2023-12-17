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岸田支持度跌至26％新低 67％認為首相該為回扣醜聞負責

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
隨著政治獻金醜聞持續發酵，首相岸田文雄大刀開鍘四名閣員仍無法挽回民心，支持度跌到26%，是岸田自2021年10月上任以來最新低紀錄。美聯社
隨著政治獻金醜聞持續發酵，首相岸田文雄大刀開鍘四名閣員仍無法挽回民心，支持度跌到26%，是岸田自2021年10月上任以來最新低紀錄。美聯社

日經亞洲報導，隨著收回扣醜聞持續發酵，首相岸田文雄大刀開鍘四名閣員仍無法挽回民心，根據日經東京電視（Nikkei-TV Tokyo）民調，岸田內閣不支持度上升6個百分點到68%，支持度下滑4個百分點跌到26%，是岸田自2021年10月上任以來最新低紀錄。

自民黨內派系「安倍派」（清和政策研究會）因政治獻金募款會申報不實疑雲，遭到東京地檢特搜部調查。

對此岸田14日宣布改組內閣，撤換內閣官房長官松野博一在內等4名閣員，儘管如此仍無法挽回連續三個月下滑的低迷民調。

尤其問及「收回扣」疑雲時，67%認為岸田責無旁貸，28%則持相反態度。

問及為何不支持內閣時，43%受訪者認為內閣政策不善，38%不滿政府和政黨管理方式。

在政黨支持度方面，自民黨遭受重挫跌了4個百分點來到30%，隨後依序是12%的日本維新會和9%的立憲民主黨；值得注意的是，無政黨傾向增加到32%，自2020年3月以來首度超過自民黨支持度。

內閣 自民黨 回扣

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