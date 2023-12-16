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巴基斯坦用人工降雨對抗嚴重霧霾 首開東南亞「造雨」先河

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
巴基斯坦大城拉合爾面臨嚴重空汙威脅，尤其一到冬天，霧霾問題就會惡化。照片攝於11月。歐新社
巴基斯坦大城拉合爾面臨嚴重空汙威脅，尤其一到冬天，霧霾問題就會惡化。照片攝於11月。歐新社

法新社16日引述巴基斯坦地方政府報導，巴國東部大城拉合爾16日使用人造雨的方式，對抗近年來每逢冬天就惡化的嚴重霧霾問題，是東南亞國家首次採用相關技術。拉合爾16日的PM2.5濃度達危險等級，比世衛組織所訂定的安全上限還高66倍。

拉合爾是全球空汙最嚴重的城市之一。當地政府派出搭載「種雲朵」設備的飛機，飛越拉合爾10多個地區。旁遮普省官員納克維表示，這份「禮物」來自阿拉伯聯合大公國，阿聯酋團隊以及2架飛機12月抵達巴國。他表示，人造雨的效用到底如何，16日晚間就會揭曉。

近來，阿聯酋愈加頻繁使用造雨技術，在國內乾旱地帶製造降雨。該技術是將食鹽或不同鹽類混合物灑進雲朵中，讓鹽巴結晶促雲朵密度上升，進而引發降雨。該技術已在美國、中國大陸和印度等國實施。

專家表示，就算降雨不多，也能有效降低空汙。近年來，巴基斯坦的空汙問題急劇惡化，柴油與季節性焚燒作物導致的煙霧，以及冬天氣溫下降等因素，導致霧霾惡化。

其中又以拉合爾面臨最嚴重的「毒霧」，每到冬天，當地超過1100萬居民便暴露在肺部窒息威脅之下。據世衛組織，呼吸有毒空氣將對健康帶來嚴重影響，長期暴露於有毒空氣中更可能引發中風、心血管疾病、肺癌及呼吸道疾病等。

拉合爾歷屆政府為改善當地空氣品質，已嘗試許多方法，包括在路上灑水；周末關閉學校、工廠及市場等，但皆未見顯著成效。拉合爾首長表示，政府需研究並擬定計畫，才能與霧霾長期抗戰。

霧霾 巴基斯坦 阿聯酋

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