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德國外長譴責貨輪紅海遇襲事件 黎巴嫩、以色列邊境如「火藥桶」

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葉門叛軍「青年運動」（Houthi）在紅海襲擊船隻後，全球兩大航運業者馬士基集團與赫伯羅德公司今天表示，將暫停行經對全球商業至關重要的紅海海峽。路透
葉門叛軍「青年運動」（Houthi）在紅海襲擊船隻後，全球兩大航運業者馬士基集團與赫伯羅德公司今天表示，將暫停行經對全球商業至關重要的紅海海峽。路透

德國政府強烈譴責所有針對船隻的襲擊，當然也包括對赫伯羅德公司（Hapag-Lloyd）船隻的襲擊」，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在黎巴嫩外長阿卜杜拉·布·哈比卜（Abdallah Bou Habib）訪問柏林期間如此表示。

赫伯羅德的集裝箱貨輪「賈斯拉」(Al Jasrah)號周五（12月15日）在葉門和吉布地之間的海峽遭到導彈襲擊。這家總部設在德國漢堡的航運公司表示無人受傷。

貝爾伯克要求：「葉門叛軍青年運動（Houthi）對紅海民用商船的襲擊必須立即停止。」她表示，這些襲擊還顯示「以色列面臨的安全威脅不僅來自加薩的哈瑪斯，還來自青年運動」，這些襲擊同時威脅著國際航運和貿易路線的自由。

自加薩地帶爆發戰鬥以來，伊朗支持的葉門「青年運動」多次用無人機和導彈等襲擊以色列。德國部長還指出，以色列每天都受到來自三方的攻擊：巴勒斯坦激進伊斯蘭組織哈瑪斯、伊朗支持的葉門「青年運動」和黎巴嫩真主黨。

貝爾伯克指出：「黎巴嫩和以色列的邊境局勢堪比一個極其危險的火藥桶。」她補充道，真主黨把黎巴嫩一側的人民當作盾牌，「把自己和武器藏在農場和民宅裡，並宣稱一些地區為私人領地，以至於黎巴嫩軍隊和聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL，簡稱聯黎部隊）都無法進入這些地區。

聯黎部隊的任務是監督以黎邊境的停火情況。據貝爾伯克稱，目前有 200 名德國士兵加入了聯黎部隊。黎巴嫩外長哈比卜表示，執行聯合國第 1701 號決議符合以黎邊境兩側人民的利益。

2006年第二次黎巴嫩戰爭結束後，一個緩衝區在黎巴嫩南部建成。聯合國決議禁止黎巴嫩真主黨民兵部署在與利塔尼河（Litani River）以南、與以色列接壤的邊界地區。黎巴嫩軍隊被要求駐扎在黎巴嫩南部。而以色列軍隊則必須撤到黎巴嫩和以色列之間的邊界，即所謂的「藍線」之後。聯黎部隊自1978年成立以來，一直活躍至今。

(德新社, 法新社)

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黎巴嫩 以色列 德國 葉門 哈瑪斯 伊朗

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