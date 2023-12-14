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義大利發現2000年前古羅馬豪宅！連文化部長都讚「真正的寶藏」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
義大利考古學家宣布，在羅馬競技場附近發現了一座2000年前古羅馬豪宅。法新社
義大利考古學家宣布，在羅馬競技場附近發現了一座2000年前古羅馬豪宅。法新社

義大利考古學家宣布，在羅馬競技場附近發現了一座建於古羅馬共和國晚期的豪華住宅，裡面有著「無與倫比」的馬賽克壁畫，義大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）盛讚「這是一件真正的寶藏」。

每日郵報報導，這棟房子位於羅馬帕拉蒂尼山和古羅馬廣場之間，可以追溯至西元前2世紀末至西元前1世紀末。

義大利文化部發聲明指出，建築內的馬賽克壁畫由貝殼、大理石、藍色鑲嵌物、和珍貴玻璃片組成，描繪了3艘大船乘風破浪駛向沿海城市，也描繪了凱爾特人的喇叭、戰船和三叉戟，可能表明屋主曾在陸地和海上取得兩次勝利，並指沿海城市可能代表屬於元老階級的貴族屋主好戰征服。

考古學家於2018年發現該壁畫，由於這棟豪宅有好幾層樓，目前只發掘了部分房間，挖掘工作預計將持續到2024年。

桑朱利亞諾在聲明中表示，「這是一件真正的寶藏。這項發現的特別之處在於裝飾著馬賽克的非凡牆壁，無論從時間順序還是所描繪場景的複雜性來看，都是無與倫比的。」

義大利考古學家宣布，在羅馬競技場附近發現了一座2000年前古羅馬豪宅。法新社
義大利考古學家宣布，在羅馬競技場附近發現了一座2000年前古羅馬豪宅。法新社

羅馬 義大利 壁畫

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