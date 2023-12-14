義大利發現2000年前古羅馬豪宅！連文化部長都讚「真正的寶藏」

義大利考古學家宣布，在羅馬競技場附近發現了一座建於古羅馬共和國晚期的豪華住宅，裡面有著「無與倫比」的馬賽克壁畫，義大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）盛讚「這是一件真正的寶藏」。

每日郵報報導，這棟房子位於羅馬帕拉蒂尼山和古羅馬廣場之間，可以追溯至西元前2世紀末至西元前1世紀末。

義大利文化部發聲明指出，建築內的馬賽克壁畫由貝殼、大理石、藍色鑲嵌物、和珍貴玻璃片組成，描繪了3艘大船乘風破浪駛向沿海城市，也描繪了凱爾特人的喇叭、戰船和三叉戟，可能表明屋主曾在陸地和海上取得兩次勝利，並指沿海城市可能代表屬於元老階級的貴族屋主好戰征服。

考古學家於2018年發現該壁畫，由於這棟豪宅有好幾層樓，目前只發掘了部分房間，挖掘工作預計將持續到2024年。