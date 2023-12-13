中越關係有多好？專家：關係改善更多是象徵性

中國國家主席習近平訪問越南進入第二天，他與越南國家主席武文賞都表示，構建「中越命運共同體」具有戰略性意義。兩國在經濟領域密切合作，但在南中國海海域存在主權分歧。經過數月的磋商，雙方簽署了數十項合作協議。

習近平本周三（12月13日）與越南國會主席王廷惠（Vuong Dinh Hue）舉行了會面，根據網易新聞，習近平表示建構「中越命運共同體」是對老一輩領導人締結的「越中情誼深、同志加兄弟」特殊友誼的繼承弘揚。習近平此次訪越也與越南總理範明政進行了會晤。越南總理範明將構建「中越命運共同體」的決定稱為「歷史性的重要里程碑」。

習近平周二與越共總書記阮富仲（NguyenPhu Trong）會面時一起宣布在深化兩國戰略合作伙伴關係基礎上，攜手共建「中越命運共同體」。不過在「命運共同體」的翻譯上卻有所不同。路透社指出，越南官媒越通社（VNA）發布的通告中最初並未直譯，而是用了「未來共享共同體（Cong dong chia se tuong lai）」。北京使用的英文翻譯則是簡單的「共同的未來(common future)」。台灣中央社指出，有官員和外交官曾透露，河內最初不願使用「命運共同體」這個詞彙，兩國外交官對此已經爭論了幾個月。不過本周三越通社發布中越聯合聲明中，寫的是「命運共同體」。

儘管簽署了多項協議，有分析人士和外交官認為，中越關係的改善可能更多是象徵性的而非實質性的。中央社援引新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院專家黎紅協(Le Hong Hiep)表示：「越南對中國有很深的不信任感，從越南人民的角度來看，只要中國繼續對南海大部分地區聲索主權，兩國之間就幾乎沒有命運共同體。」

德國《商報》報導，鑑於南中國海領土主張引發的緊張局勢日益加劇，這個東南亞國家對習近平的造訪持有保留態度。河內政府對北京在南中國海態度上的日益強硬感到擔憂，然而越南也不想得罪這個大鄰國。兩國簽署了37項旨在加強雙方關系的協議，其中包括鐵路項目和擴大貿易計劃。

路透社指出，雙方也簽署了數字合作上的協議。具體的細節尚未公開，不過有專家表示，數字合作可能為中國支持越南建設5G網絡以及投資海底基礎設施鋪平道路。澳大利亞皇家墨爾本理工大學越南分院供應鏈專家阮雄（Hung Nguyen）指出，中國最近在海南島附件建造了一個海底數據中心，而越南則希望發展自己基礎設施。他認為，電信基礎設施、衛星地面追蹤站和數據中心都可能是關鍵的投資領域。不過有些重要項目卻沒有在這些協議中被提及。儘管習近平在越南官媒上發表了文章，呼籲在礦產方面開展更廣泛的合作。但並未公布任何關於稀土的協議。路透社認為這點值得關注，因為據估計，越南擁有全球第二大的稀土礦藏。

《商報》指出，最近，越南對中國的不信任情緒有所上升：新加坡東南亞研究所進行的一項調查中，來自政界、經濟界和研究領域的代表中，有79%表示，他們對中國在全球問題上「做正確的事」信心不足或沒有信心，這是自2019年以來每年進行的研究之中的最高比例。只有4%的被調任對北京政府有信心。相比之下，大約52%的受訪者表示出對美國的信心。

（綜合報導）

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