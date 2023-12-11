快訊

中職／林威助合約到期下一步自由或續留？ 兄弟領隊這樣說

趙少康曝國民黨內民調：和賴蕭只差1個百分點 20到29歲兩陣營打平

中職／桃猿啦啦隊林襄戴起眼鏡喝茶 網：根本「麻辣女鮮師」

憂鬱症人口破3億 濫開藥物有後遺症

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

醫師濫開憂鬱症處方藥，不僅無助於解決造成憂鬱的根本原因，也對病患身體有害、導致患者藥物成癮的負面效果！英國跨黨派組織就對此狀況呼籲，面對憂鬱症，應先加強社會性與心理性的療法，強調醫界應減少開立抗憂鬱藥物。

抗憂鬱藥物遭濫用

世界衛生組織調查顯示，全球有3億2千2百萬人受憂鬱症的困擾，佔世界總人口的4.4%。罹患憂鬱症的病患不僅會心情鬱悶，還容易感到疲憊，無法正常睡眠，狀況持續存在2週左右。

衛報》報導，這也導致服用抗憂鬱藥物的民眾人數不斷上升，例如在英國2022到2023年間，就有860萬名，較2011年增加了一倍之多。

應有替代性療法

然而，英國跨黨派組織警告，目前抗憂鬱處方量明顯增加，且無助於改善社會整體心理健康惡化的狀況。英國國民健保署前執行長克里斯普強調，憂鬱症藥物是過度醫療化的明顯案例，病患常常被開出不必、要且對身體有害的藥物，結果無法解決憂鬱症的根本原因，如孤獨、貧窮或居住環境差等。

他呼籲，成立跨黨派組織「Beyond Pills APPG」，就是要推廣替代藥物的治療方式，如社會支援或諮商療方，並協助民眾戒除抗憂鬱藥物成癮的狀況，進一步將目光放在導致民眾憂鬱的社會性因素。

抗憂鬱新藥療效未明

medscape》報導，許多抗憂鬱藥物被濫用的同時，還有不少抗憂鬱藥物的價格相當高昂，如藥物「zuranolone」的一次療程費用約16000美元，並非所有患者都能輕易負擔。

製藥商最初要求美國食藥署 (FDA) 批准 zuranolone 用於治療重度憂鬱症 (MDD)，但卻遭到回絕。該食藥署強調，業者沒有提供實質性的有效性證據來支持批准 zuranolone 治療重度憂鬱症，最後僅允許該藥物用於治療產後憂鬱症。

【更多精采內容，詳見

憂鬱症 英國 患者

延伸閱讀

爸媽出錢一落地就有房！「躺平男」考慮移民英國 網1原因支持：沒損失

毛小孩也會憂鬱症？搬家、生病...4原因導致情緒出問題，出現5症狀是警訊

「規律跑步」可望改善憂鬱症狀？ 研究：效果與抗憂鬱藥物一致

憂鬱症、肥胖源自同一原因？美國名醫：小心「慢性發炎」成隱形殺手

相關新聞

害怕難民卻排擠中階移民：英國倉促更新簽證規則，行業缺工風險增加

2023年11月底，英國政府發布了最新一期移民報告，指出到2023年6月為止的前一年度，淨移入英國的人口總數達到破紀錄的74萬5,000人，比起前一年度67萬2,000人大幅提升。數字發布以後，英國輿論譁然，朝野議員紛紛指責政府沒有做好移民數量管控。於是英國政府迅速在12月4日推出一系列嚴苛的移民限制措施，卻也同樣激起在英國的外國人強烈反彈。究竟是什麼造成了英國的移民問題？新規定打算如何限制移民人數？新的政策上路後又會造成什麼衝擊呢？

大谷翔平天價合約對道奇隊是豪賭 對美職棒是更大商機

投打兼擅的日籍棒球巨星大谷翔平以北美運動史上最高的7億美元，和洛杉磯道奇隊簽下10年合約。道奇隊大手筆投資在大谷身上有其...

開鍘！收回扣醜聞越演越烈 岸田考慮撤換所有安倍派閣僚 多達13人

日經亞洲報導，知情人士10日透露，隨著政治獻金醜聞越演越烈，日本首相岸田文雄考慮撤換所有安倍派閣僚，內閣官房長官松野博一...

憂鬱症人口破3億 濫開藥物有後遺症

醫師濫開憂鬱症處方藥，不僅無助於解決造成憂鬱的根本原因，也對病患身體有害、導致患者藥物成癮的負面效果！英國跨黨派組織就對此狀況呼籲，面對憂鬱症，應先加強社會性與心理性的療法，強調醫界應減少開立抗憂鬱藥

羅興亞難民四處碰壁 印尼民眾盼驅離

緬甸羅興亞人在國內遭排擠，逃到國外也沒有國家願意接納，形同國際孤兒！11月起，有超過1500名羅興亞難民湧入印尼的亞齊省，引發當地人抗議，要求將他們驅逐出境。羅興亞人在緬甸沒有正式身分，遭到軍方任意鎮

河南愛滋「血禍」吹哨人 高耀潔醫生 95歲紐約辭世

以流亡身分旅居紐約多年的中國醫生高耀潔12月10日在曼哈頓的家中過世，享壽95歲。高耀潔是最初揭露中國河南省農村1990...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。