憂鬱症人口破3億 濫開藥物有後遺症

醫師濫開憂鬱症處方藥，不僅無助於解決造成憂鬱的根本原因，也對病患身體有害、導致患者藥物成癮的負面效果！英國跨黨派組織就對此狀況呼籲，面對憂鬱症，應先加強社會性與心理性的療法，強調醫界應減少開立抗憂鬱藥物。

抗憂鬱藥物遭濫用

世界衛生組織調查顯示，全球有3億2千2百萬人受憂鬱症的困擾，佔世界總人口的4.4%。罹患憂鬱症的病患不僅會心情鬱悶，還容易感到疲憊，無法正常睡眠，狀況持續存在2週左右。

《衛報》報導，這也導致服用抗憂鬱藥物的民眾人數不斷上升，例如在英國2022到2023年間，就有860萬名，較2011年增加了一倍之多。

應有替代性療法

然而，英國跨黨派組織警告，目前抗憂鬱處方量明顯增加，且無助於改善社會整體心理健康惡化的狀況。英國國民健保署前執行長克里斯普強調，憂鬱症藥物是過度醫療化的明顯案例，病患常常被開出不必、要且對身體有害的藥物，結果無法解決憂鬱症的根本原因，如孤獨、貧窮或居住環境差等。

他呼籲，成立跨黨派組織「Beyond Pills APPG」，就是要推廣替代藥物的治療方式，如社會支援或諮商療方，並協助民眾戒除抗憂鬱藥物成癮的狀況，進一步將目光放在導致民眾憂鬱的社會性因素。

抗憂鬱新藥療效未明

《medscape》報導，許多抗憂鬱藥物被濫用的同時，還有不少抗憂鬱藥物的價格相當高昂，如藥物「zuranolone」的一次療程費用約16000美元，並非所有患者都能輕易負擔。

製藥商最初要求美國食藥署 (FDA) 批准 zuranolone 用於治療重度憂鬱症 (MDD)，但卻遭到回絕。該食藥署強調，業者沒有提供實質性的有效性證據來支持批准 zuranolone 治療重度憂鬱症，最後僅允許該藥物用於治療產後憂鬱症。

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