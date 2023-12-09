美日韓三方會議 北韓「非法網路活動」恐成新挑戰

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、南韓國家安保室室長趙太庸、日本國家安全保障局局長秋葉剛男周六在首爾舉行三方會議，同意採取新舉措應對北韓在網路空間的威脅，包括濫用加密貨幣和太空發射。

在美日韓安全顧問會面的同時，平壤則警告稱將部署更多間諜衛星。

蘇利文表示，此次會晤是對美國總統拜登8月份主持的大衛營三邊峰會上所做承諾的後續跟進。在8月的峰會上，美日韓領導人承諾深化安全和經濟合作。

蘇利文周六對記者表示：「我們還發起了新三邊倡議，以應對北韓從網路犯罪、加密貨幣洗錢到不計後果的太空和彈道導彈試驗所構成的威脅。」

秋葉剛男則指出，北韓的「非法網路活動」已成為最新挑戰，並稱這些活動是其發展核導彈的資金來源。

蘇利文說，在完成大衛營商定的關鍵礦物和充電電池供應鏈預警系統的工作後，目前三國的協調努力將針對潛在的經濟脅迫威脅。

今年8月，美國總統拜登在大衛營會見了南韓總統尹錫烈和日本首相岸田文雄。美日韓表示將團結一致應對中國日益增長的實力和北韓的核威脅，

蘇利文周六還表示，華盛頓及其亞洲盟友將「繼續挺身而出維護台灣海峽的和平穩定，以及東海和南海的航行自由」。

蘇利文與趙太庸周六共同主持了第一屆下一代關鍵和新興技術對話（CET）。南韓總統辦公室表示，CET是一個旨在就芯片和其他關鍵技術進行合作的論壇。

擔憂北韓向俄羅斯輸送武器

北韓官媒周六報導，平壤決心近期將發射更多間諜衛星，並稱太空開發是其自衛權的一部分。北韓還批評南韓發射自己的衛星，稱這是雙重標準。

蘇利文反駁了北韓的說法稱，北韓發射衛星涉及彈道導彈技術，違反了聯合國決議。

制裁監督人員指責北韓利用網路攻擊為其和計劃和導彈計劃籌集資金。聯合國的一份報告指出，平壤2022年使用復雜技術盜竊的加密貨幣資產超越歷年記錄。

北韓則否認有關黑客攻擊或其他網路攻擊的指控。

南韓國家安保室室長趙太庸在與蘇利文和秋葉剛男對話後表示，三方還就烏克蘭和中東問題交換了意見。

蘇利文稱，會上三方討論了俄羅斯和北韓之間日益增長的軍事合作，美日韓都確信北韓在烏克蘭戰爭中為俄羅斯提供了武器。

總部設在華盛頓的戰略與國際問題研究中心（CSIS）周五在一份報告中指出，衛星圖片分析顯示，自白宮10月份稱北韓從其邊境城鎮羅先的港口向俄羅斯提供了一批武器以來，該港口的活動依舊頻繁。

美日韓擔憂，金正恩正向俄羅斯提供在烏克蘭戰場上所需的彈藥，以換取俄羅斯對其核武軍備升級的技術援助。

蘇利文周六表示，華盛頓正與首爾和東京強化防務合作並提升對北韓導彈試射和太空發射的應對，包括北韓導彈的實時訊息共享。他還稱，兩國已同意採取新舉措，以更有效地應對北韓試圖繞國際制裁的努力。由美國主導的國際制裁旨在切斷北韓的核武器和導彈計劃資金。

南韓情報和軍方官員表示，北韓可能從8月開始向俄羅斯運送了超過100萬枚炮彈，幾周後金正恩前往俄羅斯遠東地區與俄羅斯總統普亭舉行罕見會晤，引發國際社會對潛在武器交易的擔憂。莫斯科和平壤都否認了美韓的說法。

（路透社、美聯社）

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