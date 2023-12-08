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COP28直擊／我VOCs管制加嚴 影響200家石化業者

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

環境部昨發布修正「揮發性有機物空氣汙染管制及排放標準」，加嚴管制石化業廢棄燃燒塔、儲槽、槽車等，約二百家石化業者受影響，預估每年可減少一千一百公噸揮發性有機物（VOCs），其中有害氣體每年可減少一七四公噸；超標者須提出改善計畫，未提者涉違反空汙法規定，可處十萬至二千萬元罰鍰。

環境部大氣司長蔡孟裕說明，本次修法加嚴廢氣燃燒塔提報改善計畫書管制門檻，若揮發性有機物及二氧化硫年排放量，超過石化煉製業每年五公噸或其他石化製程每年二點五公噸、煉製每百萬桶原油所排放的二氧化硫排放量每年零點二五公噸標準，業者就需提出改善計畫書，並據此推動後續廢氣減量工作。

但環團仍認為空汙問題嚴峻，批評ＣＯＰ28期間，各國討論汰煤、去化石燃料、減甲烷、鋼鐵石化淨零、再生能源及能源效率倍增等議題，反觀台灣二○二四總統大選倒數僅剩一個多月，卻鮮少聚焦國家政策，國際環團一度邀約藍綠白總統參選人的氣候政見辯論會也黯然流會，空汙議題儼然在選戰議題中被邊緣化。

環團昨宣布，周日於高雄市政府前、十六日在立法院前、廿四日於台中市議會中庭廣場舉辦反空汙遊行集會，要求各總統參選人正視空汙、氣候治理及公正能源轉型等訴求。

環境部 再生能源 門檻

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