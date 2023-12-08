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COP28直擊／排灣女孩：能源轉型須與原民協商

聯合報／ 特派記者林奐成、願景工程記者孫文臨／杜拜報導
排灣族人郭文萱前往杜拜參與聯合國氣候峰會周邊會議，分享台灣原住民族受到氣候變遷的影響。願景工程記者孫文臨／攝影
排灣族人郭文萱前往杜拜參與聯合國氣候峰會周邊會議，分享台灣原住民族受到氣候變遷的影響。願景工程記者孫文臨／攝影

台灣積極開發光電場挹注再生能源，卻造成在地環境衝擊、居民權益受損等亂象，成了聯合國氣候峰會ＣＯＰ28的關注焦點。排灣族人郭文萱六日穿著傳統服飾現身峰會，她以台東知本濕地光電開發案為例，高呼「沒有原住民權益，就沒有氣候正義」。另一群來自台灣的青年代表與民間團體則以台南七股為例，指政府「漁電共生」政策，造成在地的環境不正義，亟需公正轉型。

郭文萱在友邦帛琉及國合會、環團共同舉辦的論壇中指出，面對氣候變遷，各國急推再生能源，但過程不能忽視人權；台東知本濕地是卑南族卡大地布部落的傳統領域，生態豐富，但二○一八年遭規畫為一六○公頃的太陽光電場，部落堅決反對，爭訟兩年才撤銷能源業者的開發許可。她說，這起案例凸顯開發再生能源過程與當地原住民協商的重要性，協商雖不容易，但不協商，反而浪費更多時間跟金錢。

「原住民族不僅受到再生能源開發的衝擊，也是氣候變遷的受害者。」郭文萱說，二○○九年莫拉克風災導致近六百多人死亡，這些絕大多數是原住民。政府以安全為由將倖存者遷至山下的「禮納里」部落，決策過程未與部落居民討論，造成社區分歧及文化斷裂。

環境品質文教基金會副秘書長鄭佾展說，談氣候治理就不能忽略原住民，他們不僅是氣候變遷的受害者，也可以是氣候治理的貢獻者，他們的傳統智慧能協助監測環境變化，參與森林與海洋管理。

另一場氣候公正轉型的周邊會議上，台灣青年代表與民間團體發表台灣氣候盟約的「松山宣言」；國際氣候發展智庫執行長趙恭岳說，為回應地球升溫危機，「松山宣言」承諾積極落實「氣候變遷因應法」和參與「全球盤點」。

台灣青年氣候聯盟代表李昀錚以台南七股光電開發為例，指政府漁電共生政策，導致土地價格及租金上漲，漁民苦嘆生計遭毀，台灣開發光電場正面臨公正轉型困境。

原住民 再生能源 氣候變遷

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