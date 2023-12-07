COP28峰會／全球5系統 瀕跨越「臨界點」風險

「臨界點」為目前談論氣候變遷、守住全球升溫攝氏一點五度的關鍵議題，英國艾克斯特大學全球系統研究所教授提姆．連頓所領導的團隊昨發布「全球臨界點報告」，指氣候變遷與自然的損失可能很快就會導致自然世界的臨界點，其中有五個主要的系統已面臨跨越臨界點的風險，分別是格陵蘭地區的大陸冰川（冰蓋）、南極洲西部的冰蓋、溫水珊瑚礁、北大西洋副極地地區的環流、永凍土地區。

台灣科技媒體中心（ＳＭＣ）綜整該報告指出，破壞系統穩定性的因素，可能是小規模事件不斷累積，形成負面循環所導致，如森林砍伐、空氣汙染等，當一個系統崩潰，可能連鎖導致其他系統變得更脆弱或連帶崩潰。

中研院環境變遷研究中心院士王寳貫解釋，氣候異常可能引發地球某個具體系統的崩潰，如冰凍圈，在特定情況之下，某個系統會崩潰，而那個「特定的情況」就是所謂的臨界點（tipping point）。

他說，整個地球環境系統是個連續體，環環相扣，其中一環若發生改變，勢必會引發其他環節的改變。臨界點的研究，就是要找出那些可能會引發「一發不可收拾」的改變，例如年雨量減少到某個數值，可能會造成某個植物群落集體永久消失，就是一種臨界點。

台大生物環境工程學系教授童慶斌指出，雖然目前沒有直接科學證據顯示台灣的物理環境瀕臨臨界點，但因台灣地理隔離而富饒特有種的性質，使得生態敏感度較高，一旦生態環境有所變動，引發的生態風險也高，甚至可能觸發生態系的臨界點。例如學者認定小琉球的珊瑚礁生態系已過臨界點，而墾丁珊瑚礁生態系則瀕臨臨界點，亟需保育。