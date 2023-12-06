德國大眾新疆廠審計：未發現「強迫勞動」跡象

一家由德國大眾汽車委托的審計公司對其新疆工廠進行獨立審計調查後表示，大眾新疆工廠沒有發現強迫勞動跡象。

負責審計的德國勒寧人權與企業責任公司創辦人勒寧（Markus Löning）周二（12月5日）在大眾總部所在地沃爾夫斯堡提交報告摘要時表示：「我們沒有發現任何強迫勞動的跡象或證據。」

勒寧曾是德國聯邦政府人權事務專員，其公司在今年夏天受到大眾汽車委托，對其新疆工廠的工作條件進行審計，以查明是否存在侵犯人權的情況。

大眾汽車與中國上汽集團（SAIC）合資經營的上汽大眾2013年啟用新疆烏魯木齊工廠，該廠因被質疑侵犯人權而飽受批評。長期以來，中國當局被指在新疆地區將維吾爾族和其他穆斯林少數民族關押於再教育營並強迫勞動。不僅是人權組織，大眾汽車投資者也對該公司在新疆運營工廠作出批評。在今年5月舉行的大眾汽車年度股東大會上，維吾爾族代表呼籲大眾汽車停止強迫維族人勞動。

據大眾汽車公司稱，該生產基地目前只有約197名員工，只負責為交付車輛做準備。廠內已停止汽車生產，員工人數也從650人縮減至如今的規模。

審計僅限於廠內197名員工

勒寧表示，為了調查員工的工作條件，審計人員在現場檢查員工過去三年的勞動合同和其他文件。此外，審計公司自行挑選了40名員工進行面談。據勒寧稱，兩名中國律師在現場提供支援。

大眾汽車首席法律顧問多斯（Manfred Döss）表示：「針對烏魯木齊廠的審計結果顯示，沒有發現存在強迫勞動的證據。」

「我們今後將繼續認真對待任何侵犯人權的跡象。如果有任何懷疑或跡象，我們將進行調查。」多斯說道。

然而，盡管勒寧表示審計人員可以在現場自由行動，但他也承認，在中國進行此類獨立調查面臨特殊挑戰。

勒寧表示，「中國和新疆的情況，以及收集審計數據所面臨的挑戰是眾所周知的」，這就是為什麼審計僅限於工廠內部的工作條件。「我們的任務僅限於上海大眾（新疆）汽車有限公司的 197 名員工。」

審計報告指出，在197名員工中，約四分之三是漢族人，47人屬於少數民族，其中多數是維吾爾族人。

德國媒體Table Media指出，由於無法獨立核實勞動狀況，大型國際檢測公司早已退出新疆地區。雖然根據專家說法，可以檢查工廠的雇傭合同等文件，查看現場的鐵絲網等安全措施，或進行其他合理性檢查，但知情人士對 Table Media表示，目前無法對情況做出確切的陳述。

投資者呼籲提高透明度

迫於外界壓力，大眾汽車集團首席執行官布魯姆（Oliver Blume）今年6月宣布，將對該工廠進行獨立審計。

在審計公司完成對大眾新疆工廠的調查後，投資者要求大眾汽車提高透明度。資產管理公司聯合投資（Union Investment）負責可持續發展問題的龐岑（Henrik Pontzen）周三對路透社表示，公布審計結果是朝著正確方向買進的一步，但大眾汽車尚未實現其目標。「在中國的審計絕對不能止步於一次性任務上。」

龐岑表示，有必要建立一個有效的投訴管理系統。「大眾汽車薄弱的企業治理仍是其弱點。」

德卡投資公司（Deka Investment）的可持續發展專家施派希（Ingo Speich）稱，資本市場施加的壓力已經發揮作用；就過程和結果而言，審查是朝著正確方向邁出的一步。「我們還希望看到價值鏈更加透明。」

美國投資顧問公司MSCI此前曾對大眾汽車新疆廠發出警告。長期以來，人權活動人士一致批評大眾汽車持續運營該廠的做法。根據合同，大眾汽車與合資伙伴上汽集團將繼續運營這座新疆工廠至少至2029年。

(德新社、路透社、Table.Media)

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