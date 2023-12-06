COP28／全球甲烷承諾 陸仍未簽

甲烷是三大溫室氣體之一，但是其減量行動長期遭到忽略，美國等國因此提出「全球甲烷承諾」（Global Methane Pledge），矢言減少甲烷排放以遏止升溫，美國總統氣候特使柯瑞前天出席重大周邊會議，再次強調已有一五五個地區或國家政府簽署這項協議，共同對抗氣候變遷。不過，中國大陸並不其中，外界分析，只要陸方尚未簽署這份協議，仍將大大影響甲烷減量行動。

柯瑞與中國大陸氣候變遷事務特使解振華，本月二日在杜拜舉行「甲烷和非二氧化碳溫室氣體峰會」，磋商甲烷減量；解振華也強調，迫切需要國際合作加強發展中國家的甲烷控制，然而此次會面後，大陸仍未加入「全球甲烷承諾」。

柯瑞前天出席周邊會議時再次提到，甲烷造成一半的暖化效應，但只有很少的資金投入甲烷減排中，而減少甲烷排放，其實是最簡單而省錢的抗暖之道。他強調，美國已經決定要大幅減少甲烷排放，「沒有減少甲烷排放，控制升溫在一點五度內是不可能辦到的」。

柯瑞強調，自從去年的COP27峰會後，全球各國已募集超過十億美元的新資金，展開甲烷減排行動；全球最大的幾個石油和天然氣排放國，也陸續提出國家承諾與立法來限制排放。

柯瑞指出，減少甲烷排放是對抗暖化的最好希望所在，「全球甲烷承諾」成員不斷增加，包括加拿大、德國、日本、歐盟，新加入成員包括肯亞、哈薩克等國，使整體國家數達到一五五個。

然而根據全球大氣研究排放資料庫統計，中國是甲烷排放大國，二○一八年排放占全球百分之十八，若中國無法減排或簽署這份協議，將大大影響甲烷減量行動。外界分析，自二○二一年提出此倡議以來，中國大陸仍未加入，原因應是經濟成長和能源壓力仍大。