COP28／甲烷減量承諾 155國簽署

美國總統氣候特使柯瑞在聯合國氣候峰會COP28上，宣布已有155個地區或國家政府簽署「全球甲烷承諾」，矢言減少甲烷排放以遏止升溫，另外，他也表示美國將和其他國家共同努力，加速使核融合成為零碳能源的新來源，共同因應氣候變遷。

甲烷是三大溫室氣體之一，但其減量行動長期遭到忽略，美國等國因此提出「全球甲烷承諾」。柯瑞在會中強調，甲烷造成一半的暖化效應，但只有很少的資金投入甲烷減排中，而減少甲烷排放，其實是最簡單而省錢的抗暖之道。他強調，美國已經決定要大幅減少甲烷排放，「沒有減少甲烷排放，控制升溫在一點五度內是不可能辦到的」。

柯瑞強調，自從去年的COP27峰會後，全球各國已募集超過十億美元新資金，展開甲烷減排行動；全球最大的幾個石油和天然氣排放國，也陸續提出國家承諾與立法來限制排放。柯瑞指出，減少甲烷排放是對抗暖化的最好希望所在，「全球甲烷承諾」的成員不斷增加，包括加拿大、德國、日本、歐盟，新加入成員包括肯亞、哈薩克等國，使整體國家數目達到155個。

柯瑞5日也推出一項核融合國際參與計畫，並表示這項零碳排技術將形成未來能源的關鍵一環。這項計畫將有35國參與，將聚焦於研發、供應鏈議題及監管。他在會中說：「核融合的潛力將為全球帶來重大變革。」

核融合指的是兩個氫原子融合後，會產生一個氦原子和許多能量，可用來供電給電動車、家用冷暖氣，以及目前仰賴煤炭、石油和天然氣等化石能源提供動力的其他事物。

相較當前核電廠使用的核分裂技術，核融合有重要優勢，不會產生長期具放射性的廢料，若成功利用，可望提供無碳排的便宜電力。