COP28／IMF總裁：碳定價助益減排

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃3日表示，去碳化（decarbonization）若想加速，就不能沒有「碳定價」機制，碳排愈多者付愈多錢，促成去碳誘因兼援助面對氣候變遷的弱勢者。

喬治艾娃長年擁護碳定價機制。她表示碳定價機制能為汙染排放者提供加速去碳的動力。碳定價（carbon pricing）意指為碳排訂定價格，以每噸二氧化碳當量作為計價單位，確認企業為自身碳排所需支付的成本費用，被普遍認為是減少導致暖化與汙染最具成本效益且最靈活的方式。

IMF近期調高2030年之前的平均碳價預測，從每噸75美元調升至85美元。目前平均價格為每噸約20美元。

喬治艾娃在COP28聯合國氣候峰會接受CNBC專訪時說：「對已採行碳定價機制的國家地區而言，要務是如何讓碳排大戶接受加速去碳」；「道理很簡單，沒有碳定價，去碳化就快不起來，大自然母親也會迫使大家接受（碳定價），因為無論富國或窮國，都已嘗到氣候變遷致災的厲害。」

她說，各國去年對燃煤、石油天然氣等的補貼達1.3兆美元，如今必須靠相反的誘因，逐步汰除與替代化石燃料，那便是碳定價；這還能產生收益，歐盟就從碳定價賺得1,750億歐元。再者，這能促進公平性，排放愈高者付愈多錢，反之亦然，各國也能從碳費裡取得反饋，尤其是幫弱勢群體。

喬治艾娃指出，好消息是相關研究顯示世界能在2030年前讓石油與天然氣使用達高峰，之後逐步減少，COP28峰會上也達成要讓再生能源使用變三倍的承諾，「我覺得死抱石油與天然氣的人應已能嗅出端倪」。

喬治 石油 天然氣

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